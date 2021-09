Reporte de Desempleo INEC de Agosto 2021:



Desempleo: 4,9%

Subempleo: 22,1%

Otro empleo no pleno (en realidad también es subempleo): 28,7%

No clasificados: 11,1%

Empleo Pleno: 32,4%



En suma, 51% no tiene empleo pleno.



Dos detalles a resaltar: