La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se construyó durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana sin embargo su planificación data de décadas atrás, cuando el extinto Inecel (Instituto Ecuatoriano de Electrificación) estudió el enorme potencial hidroeléctrico de los ríos Quijos y Salado. De hecho, en 1976, el Inecel contrató los primeros estudios que definieron al proyecto “Coca Codo Sinclair”.

En noviembre de 2016, los presidentes de Ecuador Rafael Correa Delgado y de la República Popular China, Xi Jinping, inauguraron la central hidroeléctrica, que le ahorra al país aproximadamente 720 millones de dólares al año. Sin este proyecto el Ecuador hubiera tenido que recurrir a la generación térmica de las barcazas piratas más costosa y contaminante.

- Publicidad Inline Ad -

COCA CODO SINCLAIR PRODUCE EL 28% DE LA ENERGÍA RENOVABLE DEL ECUADOR. Ahora se exporta energía a Colombia y Perú por 55 millones de dólares.

ECUADOR SE CONSOLIDA COMO EXPORTADOR DE ENERGÍA A PERÚ Y COLOMBIA



Antes de 2007 solo el 47% de la generación eléctrica era hidroeléctrica. A la fecha, el 94% de la energía generada es hidroelectricidad y Ecuador tiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo.



Coca Codo Sinclair en 4 años de operación le ahorró al Estado más de 2.800 millones de dólares en costos de generación de energía. Considerando los costos de financiamiento, Coca Codo Sinclair estará pagada en su totalidad en 3 años más.

El costo de la Central Coca Codo Sinclair está dentro de los parámetros internacionales de un buen precio. Incluso hasta el momento no existe informe alguno de la Contraloría General del Estado o sentencia judicial alguna que haya determinado un sobreprecio en la central hidroeléctrica.

Contrato prevé garantías técnicas y económicas

El contrato de construcción de Coca Codo Sinclair prevé las garantías técnicas y económicas que garantizan los derechos del Estado, esto implica que la existencia de microfisuras en los distribuidores deben ser corregidas por el contratista

Esas microfisuras no son un problema estructural y no representan un peligro para la operación o la seguridad de la hidroeléctrica. La CELEC aún no recibe definitivamente la obra y debe solucionar todos los inconvenientes, han señalado expertos en el tema.

Capacidad instalada en la obra

La capacidad de potencia en relación con la demanda de energía en Ecuador está dentro de los estándares internacionales.

Una obras de esta magnitud requiere mantenimiento permanente, el gobierno de Moreno debe responder qué hizo en cuatro años para salvaguardar el proyecto.

Confirmado.net