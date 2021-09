Durante muchos años, ciertos analistas económicos, el expresidente Moreno y sus voceros, medios de comunicación y otros denunciólogos, manifestaron que el gobierno de Correa había comprometido a China el petróleo ecuatoriano para los siguientes 50 años y que la política de preventa petrolera era irresponsable. Inclusive, la Contraloría General del Estado manejada Pablo Celi, cesado en sus funciones y actuamente preso por presunta delincuencia organizada, emitió varios informes con indícios de responsablidad penal.

La realidad es que no se ha hipotecado el crudo ecuatoriano y que el saldo pendiente con empresas que hicieron este negocio con Ecuador ya no existe, se pagó en el año 2020, es decir que ya no hay petróleo ecuatoriano comprometido.

El expresidente Rafael Correa durante el Enlace Digital #15, aclaró que las ventas anticipadas de petróleo no se consideran deuda sino una actividad comercial. De todas maneras dijo que si las ventas anticipadas se las considerarían deuda, apenas representaron menos del 2%. “Mi gobierno nunca comprometió más allá de 1.700 millones de dólares con la venta anticipada de petróleo, eso es menos del 2% del PIB”, reiteró.

Recordó que tuvo que negociar las ventas anticipadas de petróleo con China porque el país necesitaba recursos para el desarrollo y especialmente en el 2016 por el terremoto en Manabí y Esmeraldas.

Enlace Digital #15: Correa desnudó las grandes mentiras de cierta prensa y gobierno

“Nuestro país fue el ejemplo de las negociaciones con China, yo lo dije en 2005 cuando fui Ministro de Economía. China es el principal financista del mundo, financia a Estados Unidos, pero le falta hidrocarburos; nosotros tenemos hidrocarburos pero nos falta financiamiento para el desarrollo, se lo dije que vamos a sacar el máximo provecho del principal financista del mundo. Gracias a eso fuimos ejemplo para toda América Latina”.

Luego de casi dos años de pausa, entre otras cosas por la pandemia, el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado 2007-2017 retomó sus comunicación directa con la ciudadanía mediante su Enlace Digital #15 desde Belgica, su lugar de residencia. Lo hizo para aclarar varias mentiras que la clase política y ciertos medios de comunicación desde hace más de 4 años repiten y repiten.

Confirmado.net