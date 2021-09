Las remesas han sido y siguen siendo un gran apoyo para los países latinoamericanos cuyas carencias, sistemas o crisis han llevado a millones de familias a experimentar el difícil camino de no ser financieramente estables.

La lista de países que reciben millones de dólares en divisas por parte de trabajadores en el extranjero es bastante amplia y Ecuador no se queda fuera de ella. Con una historia que indica que la emigración tuvo un crecimiento importante en los años 90, este país hoy en día se encuentra entre los que tienen las remesas como un factor importante en su economía.

Si se tiene en cuenta que lo usual es que por cada transacción, las empresas que mandan el monto seleccionado cobran una comisión que a veces puede llegar a ser muy alta, queda claro que se pierde bastante y para evitarlo, lo recomendable es consultar un comparador de envíos de dinero a Ecuador que ayude a ahorrar lo más que se pueda.

Cuál es el impacto de las remesas en Ecuador

Las remesas forman una parte casi imprescindible de la economía del país, sobre todo para las familias que necesitan el apoyo proporcionado para ser capaces de costear las necesidades del día a día y aquellas un poco más especiales: comprar alimentos, pagar los servicios del hogar, adquirir los recursos requeridos para el estudio, cumpleaños, idas al médico, medicinas, repuestos, refacciones y más.

De acuerdo con fuentes, Ecuador es el octavo país latinoamericano que más dinero recibe solo en remesas, las cuales aumentaron considerablemente durante el año 2020, período en el que ingresó un aproximado de $3.337 millones de dólares.

En los primeros tres meses del 2021, el país ha recibido el monto de 920 millones de dólares. Es mucho menos que lo que otros países han registrado, pero no deja de ser una cifra sorprendente.

Otro aspecto igual de llamativo es el hecho de que el porcentaje mayor de remesas proviene de Estados Unidos.

Cómo ahorrar en comisiones al momento de enviar remesas a Ecuador

Si los montos anteriores no se hubieran modificado debido a las comisiones, el total sería mucho mayor y los ciudadanos habrían recibido un apoyo económico más grande, lo que pudo haberse traducido en una mejor calidad de vida y más libertad al momento de elegir qué comprar o qué actividades realizar.

Para ahorrar en comisiones lo más conveniente es buscar aquellas empresas con tasas más bajas y que sigan proporcionando un servicio de calidad, rápido y seguro que garantice que tus seres queridos van a obtener lo que les envías.

Está claro que este trabajo no es fácil si se hace manualmente e investigando entidad por entidad, pero no te preocupes, consultar un comparador de envíos de dinero a Ecuador desde Estados Unidos sin duda te va a aliviar el trabajo, y para obtener los mejores resultados, lo recomendable es visitar la herramienta financiera de Limón Financial.

Limón Financial, un comparador enfocado en Latinoamérica

Fundada con el sincero objetivo de apoyar a la sociedad latinoamericana y proporcionarle un medio fácil y rápido de cuidar su esfuerzo, Limón Financial es la Fintech que ha desarrollado el primer comparador de envíos de dinero exclusivamente hecho para la región, el cual cuenta con un apartado exclusivo para Ecuador, con el que solo verás las empresas que realizan transacciones para este país.

El procedimiento es muy sencillo, solo tienes que ingresar a la web de Limón a través del primer enlace de esta nota e ingresar el monto que deseas enviar, escoger la forma en la que se va a entregar el dinero, seleccionar el método de pago que más te convenga y listo, inmediatamente se mostrarán las entidades que pasaron el filtro y te ofrecen exactamente lo que buscas.

Resguarda tus intereses y utiliza un comparador de envíos de dinero que te facilite el trabajo.

Si la herramienta te ha parecido de utilidad, compártela ya mismo en tus redes sociales para que tus conocidos la descubran y aprovechen sus ventajas.

