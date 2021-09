Han pasado más de cuatro años desde que Rafael Correa terminó su mandato presidencial en el Ecuador, una década de gobierno (2007-2017) que fue reconocida a nivel mundial por los avances sociales y económicos que se evidenciaron en este país sudamericano.

Pese a estos logros alcanzados, hoy en día se trata de desprestigiar y tergiversar estos avances basados en un informe que contrató y pagó con recursos fiscales el gobierno de Lenín Moreno con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2018 . El objetivo del contrato por el que se pagó más de 8 millones de dólares, fue realizar una evaluación técnica internacional a cinco proyectos gestionados por PetroecuadorEstas obras son: Las refinerías de Esmeraldas, del Pacífico y el poliducto Pascuales-Cuenca, entre otras construcciones que el pasado gobierno de Lenin Moreno no dio la continuidad, ni el mantenimiento debido para que se implementen y se sostengan de manera exitosa.

MORENO PAGÓ 8 MILLONES DE DÓLARES AL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO POR EL ESTUDIO

Para el efecto, el PNUD contrató a empresas internacionales para la elaboración de dichos informes de evaluación técnica , esto apoyado en el marco del acuerdo de cooperación suscrito a fines de 2017 con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Empresa Pública de Petróleo del Ecuador (EP Petroecuador).

Varios medios de comunicación se hicieron eco de este Informe resentado hace 4 años y que ahora nuevamente se vuelve a utilizar políticamente. Uno de ellos fue el Diario El Comercio, que en su publicación digital del 06 de septiembre de 2021, informó que en estas obras hubo presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, aprovechamiento ilícito de servicios públicos, cohecho y lavado de activos”.

Según la representante residente del PNUD, Matilde Mordt, en una carta dirigida al exasambleísta Mauricio Proaño Cifuentes, el 30 de junio de 2020, señaló que el informe de la entidad nunca tuvo el objeto de determinar ilegalidades en los mismos por tanto nunca se mencionó que hubo sobreprecios, peculado, enriquecimiento ilícito, etc.

“Los informes de las empresas contratadas para los proyectos que fueron objeto del análisis no buscaban determinar ilegalidades -competencia indelegable de las instituciones nacionales-, sino realizar verificaciones con relación a los más altos estándares técnicos y financieros de la industria de petróleo y gas a nivel internacional”, expresó la funcionaria en la misiva.

Refinería del Pacífico

En referencia a la Refinería del Pacífico, ubicado en la parroquia El Aromo, provincia de Manabí, y cuyo costo de ejecución inicial fue de $ 1.236 millones, el documento del PNUD señala que: “ la mayor parte de los elementos de costos de construcción de la refinería (directos e indirectos), en términos porcentuales del TIC, estuvieron dentro de los rangos aceptados internacionalmente; el costo estimado no incluyó los cambios introducidos por la Ingeniería de Valor al final de la fase (…) la estimación de un nuevo presupuesto dependerá de la visión y de las estrategias que Ecuador adopte ahora, pues se entiende que las premisas fundamentales del proyecto han cambiado o pueden cambiar significativamente…”, explica el documento.

Esta obra, de haber continuado su construcción en el momento indicado, el país se hubiera ahorrado $ 29.000 millones de dólares en materia energética.

Poliducto Pascuales-Cuenca

En referencia a la construcción del Poliducto Pascuales – Cuenca, las conclusiones de estas auditorías señalan elementos que ya fueron denunciados hace varios años por la Contraloría y muchas de ellas ya fueron atendidas por la vía judicial Cabe mencionar que Petroecuador en el 2015, durante el gobierno de Rafael Correa presentó una demanda en contra de la empresa responsable de los estudios, esto se hizo antes de que la misma Contraloría emita su informe.

En este marco el reporte entregado por el PNUD no menciona en ningún momento de sobre precios o peculado y en este proyecto en particular lo que se dice en el informe es que NO existen los procedimientos adecuados de operación y mantenimiento y que eso pone en peligro la obra, es decir, es un problema de operación y mantenimiento del que fue resposanblea la administración de Lenín Moreno. Son cinco años desde que la obra entró en operación y pese q que se anunciaba que la obra no servía, sigue ooperando a pesar de la negligencia de Moreno.

Refinería de Esmeraldas

En cuanto a la Refinería de Esmeraldas, es importante señalar que desde el 2015 se entregó la rehabilitación de esta obra, pero en los años de Gobierno de Moreno no recibió la atención adecuada. El régimen de Moreno lo que hizo es criticar la obra y hacer anuncios apocalípticos en contra de la obra que nunca se cumplieron. La Refinería de Esmeraldas en la actualidad funciona al cien por ciento.

El informe evidencia que, “debido a la carencia de un plan rector, que incorporará todas las áreas de la Refinería y a la ausencia de una planificación adecuada, se generaron sobrecostos (p. ej: $ 44 millones reclamados por SKE&C por diferimiento de paradas).

Esto quiere decir que tan solo el 1% de los montos contratados se realizaron usando la modalidad de contratación de Licitación de Obras, hecho que se traduce en un incremento de los precios ofertados.

“El resto de los montos utilizaron las modalidades de Régimen Especial-Giro Especifico del Negocio (39%), Emergencia (38%) y Contrato Complementario (22%)”, explica el documento.

Queda claro que sobre en las 5 obras emblemáticas realizadas durante la Revolución Ciudadana, el PNUD nunca determinó la existencia de sobreprecios ni otros presuntos actos de corrupción.

Confirmado.net