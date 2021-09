¡Chuta!.., bien que ya estoy casado, porque si me tocaría casarme ahora y tuviera que esconder a los pobres, me quedaba sin invitados. Discrimen de los ricos embriagados de poder para afrenta de la chusma, a la que ni de lejos ven como a sus semejantes. A ellos la pobreza, la marginalidad, la mendicidad, les produce malestar; pero no como para atacar las causas que lo provocan, porque siendo culpables son sus beneficiarios. Simplemente que lo escondan a los ojos de la “gente de bien” invitada a la boda del hijito de papá. El COE, el Municipio de Quito, los Granaderos de las FFAA, los policías y más agentes guardianes de la más rancia peluconería, son servidores públicos a órdenes de un evento privado. ¿Habrá glosas? ¡No!, eso es para los correístas.

El Mandato del Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados en contundente. Concluye que el caso Sobornos es una persecución política para impedir la candidatura del ex presidente Correa en las elecciones de 2021, violando el derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia, poniendo en riesgo la vida de los abogados defensores, uno de ellos contagiado de Covid. Todo en tiempo récord. El LAWFARE en su máxima expresión. No es el criterio de un allegado a RC, es el informe de la ONU que espera una respuesta oficial a término. Hablen juzgadores, Fiscalía, testigos protegidos, peritos y sembradores de pruebas truchas.

Se viene un Presupuesto al puro estilo neoliberal, bajo la orden estricta del FMI, con una sensible disminución para la inversión social en salud, educación, seguridad ciudadana. Con la Ley de Educación Superior propuesta y con ese Presupuesto, están decretando la defunción de esa educación pública y gratuita. Vuelven los exámenes de ingreso, los preuniversitarios y matrículas pagadas. Quien quiera estudiar, pague; el que busque curarse, le cuesta tanto. Si no tiene, salado, a morir en las puertas de los hospitales, como antes. Eso a la oligarquía no le quita el sueño; más bien es su oportunidad para hacer buenos negocios privatizando la salud y la educación.

Pero crean un rubro para la función electoral, porque preparan otra consulta, como la de febrero del 2018 y con efectos demoledores similares a los del Trujillato para la destrucción de la Patria. Como ayer, pondrán preguntas sosas de gancho para cargarse con el santo y la limosna. Se bajarán el CPCCS; y en un congreso bicameral, las élites nombrarán a sus lacayos para los organismos de control. Nada de participación ni representación ciudadana, esas son “novelerías” del progresismo. Que la consulta va este año, dice el banquero que se siente seguro de que el CNE y la Corte Constitucional, cumplirán “su” mandato. Ya lo hicieron, son de los mismos. Va entonces por su segunda consulta. ¿Y si le sale el tiro por la culata?

“La prensa libre e independiente” está a sus órdenes, para volver con la trampa de una nueva campaña sucia y engañosa. Se especializaron en el engaño…

Artículo firmado por Juan Cárdenas