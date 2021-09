LO QUE OCURRIÓ: La carrera de Leylah Fernández en el US Open 2021 continuó el jueves por la noche en el estadio Arthur Ashe, donde la canadiense de 19 años se anotó otra gran sorpresa, avanzando a la primera final de Grand Slam de su joven carrera con una victoria por 7-6, 4-6, 6-4 sobre la cabeza de serie número 2, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La no sembrada Fernández, número 73 del ranking, ha eliminado a tres jugadoras del Top 5 en su camino hacia el título, habiendo despachado también a la defensora del título, Naomi Osaka, y a la quinta clasificada, Elina Svitolina.

Sabalenka, de 23 años, se presentaba en su segunda semifinal consecutiva de un Grand Slam, después de haber llegado a la final de cuatro este verano en Wimbledon.

“Son años y años y años de trabajo duro, y lágrimas y sangre, todo, sacrificios dentro y fuera de la cancha”, dijo Fernández en la cancha después de su victoria. “Sólo quería estar en la final. Lo quería de verdad. He luchado por cada punto. Aryna luchó por lo mismo. No sé cómo conseguí ese último punto, pero me alegro de haberlo hecho”.

Sabalenka había roto el servicio 22 veces en cinco partidos al llegar a la undécima jornada. En su primera oportunidad contra la zurda Fernández, la jugadora aumentó su ventaja de 3-0. Pero, como ha hecho durante todo el torneo, Fernández luchó para igualar el partido a 4 y finalmente se llevó el set en el tiebreak, 7-3, salvando un punto de set en el proceso.



Fernández tuvo un comienzo lento en el segundo, con una rotura de amor para abrir el set. Sin embargo, una vez más, la nativa de Montreal recuperó el set con su servicio. Sabalenka recibió una advertencia del juez de silla después de descargar su frustración con su raqueta en el 2-3. El arrebato pareció animar a la número 2 del mundo, que, con su oponente sirviendo al 4, 30-40, conseguiría su tercera rotura del partido, antes de forzar el decisivo.

