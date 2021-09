El presidente chino, Xi Jinping, dijo el viernes al presidente estadounidense, Joe Biden, que las políticas de EE.UU. hacia China han causado graves dificultades en las relaciones bilaterales y pidió a Washington que asuma sus responsabilidades para reconducir los lazos por el buen camino, en la primera conversación telefónica entre ambos líderes en siete meses, en medio de una escalada de tensiones y una serie de desafíos regionales y globales, incluida la precipitada retirada de EE.UU. de Afganistán.

La llamada telefónica, que tuvo lugar a petición de EE.UU., puso de manifiesto la creciente ansiedad de Washington y la necesidad de la cooperación de China en cuestiones globales clave, como el cambio climático, la lucha contra el COVID-19 y las cuestiones afganas, según los analistas. Aunque las conversaciones enviaron señales positivas de que ambas partes pretenden mantener la comunicación, EE.UU. debería tomar más medidas para corregir los errores anteriores y respetar los intereses básicos de China, y no esperar que ésta coopere mientras la mantiene como adversaria, dijeron los analistas.

En un comunicado emitido tras la llamada telefónica por la parte china, se dijo que los dos líderes mantuvieron una comunicación e intercambios estratégicos francos, profundos y extensos sobre las relaciones entre China y EE.UU. y asuntos relevantes de interés mutuo.

Xi subrayó en la llamada telefónica que, desde hace algún tiempo, debido a la política de Estados Unidos sobre China, la relación China-Estados Unidos ha entrado en serias dificultades. Esto no sirve ni a los intereses fundamentales de los pueblos de los dos países, ni a los intereses comunes de los países de todo el mundo.

“Cuando China y EE.UU. cooperan, los dos países y el mundo se benefician; cuando China y EE.UU. están enfrentados, los dos países y el mundo sufren”, dijo Xi.

“Acertar en la relación no es opcional, sino algo que debemos hacer y que debemos hacer bien”, dijo Xi.

Biden señaló que la relación entre Estados Unidos y China es la más importante del mundo, y que el futuro de la mayor parte del mundo dependerá de cómo se lleven Estados Unidos y China. Los dos países no tienen ningún interés en dejar que la competencia derive en un conflicto.

Biden reiteró durante la conversación que Estados Unidos no tiene intención de cambiar su principio de una sola China. Está dispuesto a mantener más intercambios sinceros y debates constructivos con China para identificar las áreas clave y prioritarias en las que es posible la cooperación, evitar la falta de comunicación, los errores de cálculo y los conflictos involuntarios, y reconducir las relaciones entre Estados Unidos y China.

La segunda conversación telefónica entre los dos líderes se celebró por invitación de EE.UU. y “por invitación de EE.UU.” fue la frase que vimos recientemente en los comunicados sobre las comunicaciones entre funcionarios de alto nivel de los dos países, dijo Su Xiaohui, subdirector del Departamento de Estudios Internacionales y Estratégicos del Instituto de Estudios Internacionales de China, al Global Times.

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, mantuvo una llamada telefónica con Wang Yi el 29 de agosto, en la que ambos trataron los temas relacionados con Afganistán, y el enviado presidencial especial de EE.UU. para el clima, John Kerry, se comunicó con Wang a través de una videoconferencia la semana pasada; todas ellas se realizaron por invitación de EE.UU.

La voluntad de EE.UU. de comunicarse con China es muy clara, ya que la administración Biden se enfrenta a una enorme presión interna con crisis en múltiples frentes, señaló Su.

Haciéndose eco de Su, Li Haidong, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, dijo que el hecho de que EE.UU. solicitara más diálogo demostraba que la administración Biden está sometida a una gran presión: quiere competir con China al mismo tiempo que quiere evitar conflictos; no podría ocuparse de algunas cuestiones globales importantes, como los problemas afganos y el cambio climático, sin China, pero al mismo tiempo sigue obsesionada con debilitar a lo que llaman el “rival estratégico”.

Estas contradicciones han puesto a Biden en un aprieto y han dado a China la ventaja en la dirección de los lazos bilaterales, dijo Li al Global Times.

La complicada situación política interna de Estados Unidos también ha dado a Biden un gran dolor de cabeza, ya que puede tener más dificultades para promover la cooperación con China que para mantener la competencia y los conflictos con este país. Si Biden es capaz de evitar que la competencia se convierta en enfrentamientos sigue siendo una gran incógnita, señaló Li.

Sin embargo, las diferencias entre China y EE.UU. a la hora de ver los lazos bilaterales se pusieron de manifiesto en los comunicados públicos de cada parte: China insiste en que la cooperación bilateral no tiene alternativa y debe lograrse en beneficio de ambas partes, EE.UU. presta atención a los “conflictos” y busca mantener una competencia controlable con China, señaló Li.

Se necesita más acción

La llamada telefónica del viernes fue la segunda entre los líderes de ambos países desde que Biden asumió el cargo. Xi recibió la primera llamada de Biden en la víspera del Año Nuevo Lunar chino.

Aunque los analistas consultados por el Global Times coincidieron en que la llamada telefónica del viernes es una señal positiva para los lazos bilaterales, que han estado en un punto bajo debido a la acción provocadora de EE.UU. hacia China, también instaron a EE.UU. a tomar más acciones para promover las relaciones.

La conversación entre los máximos dirigentes de China y EE.UU. es oportuna y positiva, ya que EE.UU. se ha dado cuenta de la necesidad de escuchar y afrontar el papel y las expectativas de China. Después de que Biden asumiera el cargo en enero, ha adoptado las tácticas de Trump de suprimir a China, socavando la línea roja de China y tensando los lazos entre China y EEUU, dijo Zhu Feng, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Nanjing, al Global Times.

Durante varias rondas de “batalla”, incluyendo la reunión en Anchorage en marzo y la visita de la vicesecretaria de Estado Wendy Sherman a Tianjin, China ha dejado clara su postura de que si EE.UU. no respetaba las “dos listas” y las “tres líneas rojas”, no debía esperar que China cooperara mientras la reprimía, dijo Zhu.

En su reunión con Sherman en Tianjin, el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Xie Feng, le presentó la “Lista de las fechorías de EEUU que deben cesar” y la “Lista de casos individuales clave que preocupan a China”.

El Consejero de Estado y Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, también trazó tres líneas básicas sobre las relaciones entre China y EE.UU. cuando se reunió con Sherman, incluyendo no desafiar, calumniar o incluso intentar subvertir el camino y el sistema del socialismo con características chinas, no intentar obstruir o interrumpir el proceso de desarrollo de China, y no infringir la soberanía estatal de China o dañar la integridad territorial de China.

La llamada telefónica del viernes reveló que las dos partes llegaron a tres puntos de consenso: ambas reconocieron la importancia de la comunicación y el diálogo, esperaron que los lazos bilaterales volvieran a la senda correcta y ambas acordaron una mayor cooperación, dijo Liu Chang, investigador adjunto del Departamento de Estudios Americanos del Instituto de Estudios Internacionales de China, al Global Times.

Según un comunicado de China, los dos líderes acordaron mantener un contacto frecuente por múltiples medios e instruir a los funcionarios a nivel de trabajo para que intensifiquen el trabajo, lleven a cabo un amplio diálogo y creen las condiciones para un mayor desarrollo de las relaciones entre China y EEUU.

“Esperamos que China y EE.UU. puedan tener discusiones sobre algunos temas concretos en el tercer y cuarto trimestre del año, por ejemplo sobre las conversaciones comerciales – para corregir las políticas intencionadas hechas por el ex presidente Donald Trump. Esto sería un gran estímulo no solo para las empresas estadounidenses sino también para sus clientes”, dijo Lü Xiang, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales en Pekín, al Global Times.

Los dos ejércitos también pueden dialogar, dado que se ha observado la entrada ilegal de destructores de misiles estadounidenses en aguas del Mar de la China Meridional, un acto de provocación, señaló Lü, quien dijo que se necesitan más comunicaciones para evitar futuros enfrentamientos.

El destructor de misiles guiados estadounidense USS Benfold entró el miércoles en aguas cercanas al arrecife de Meiji, en el Mar de China Meridional, sin permiso de China. La parte china movilizó aviones y barcos para advertir y expulsar al buque de las aguas.

Aunque la llamada telefónica estableció un tono básico para las relaciones a largo plazo entre China y Estados Unidos, los analistas dijeron que no esperan que una sola llamada telefónica resuelva las contradicciones estructurales y complejas a las que se enfrentan las relaciones entre ambos países.

La declaración de la Casa Blanca no mencionó nada de lo dicho por la parte china, diciendo que Biden dejó claro que la conversación formaba parte del “esfuerzo continuo de EE.UU. para gestionar responsablemente la competencia entre Estados Unidos y la RPC”, y Biden subrayó el “interés permanente de EE.UU. en la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Indo-Pacífico” y en el mundo.

La declaración de la Casa Blanca demostró que la política de Estados Unidos con respecto a China seguía centrándose en la competencia, la confrontación y la cooperación, y al mencionar específicamente la región del Indo-Pacífico, Biden también está tratando de apaciguar a sus aliados, especialmente a los de Europa que se enfadaron por la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, y de allanar el camino para sus movimientos diplomáticos de seguimiento en la próxima cumbre “cuádruple” de este mes, dijo Liu.

El mismo día en que los máximos dirigentes de China y Estados Unidos mantuvieron su conversación telefónica, el embajador chino Qin Gang publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que aparecía hablando con Henry Kissinger, el ex secretario de Estado estadounidense que realizó un viaje secreto a China el 9 de julio de 1971 y que inició una nueva era en los lazos entre China y Estados Unidos.

El embajador chino tuiteó que “Lo pasé muy bien con el Dr. Kissinger y me beneficié mucho de su visión, sabiduría y conocimientos”.

Zhu dijo que, aunque los lazos entre China y Estados Unidos son tensos, deberían salir a la luz más voces positivas de académicos y ex funcionarios estadounidenses que tienen una visión estratégica real. Kissinger es uno de ellos y su juicio es valioso. La reunión del embajador Qin con Kissinger puede reflejar también su esperanza de que haya más fuerzas positivas para promover las relaciones bilaterales en las circunstancias actuales.

