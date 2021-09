La Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce) impulsa talleres de formación en la industria musical gratuitos, como aporte al sector creativo musical del país, a través del Programa de Incentivos a la Música en su Tercera Edición. Los talleres se llevarán a cabo desde el 14 hasta el 16 de septiembre con la participación de representantes de agregadoras y plataformas digitales como Cd Baby, TuneCore, The Orchard, Believe, One RPm, Spotify y Tik Tok.

El objetivo principal de estos talleres es que autores, compositores, intérpretes, productores, managers, entre otros, adquieran nuevas herramientas y conozcan cómo sacarle provecho a su creación musical en la actual circunstancia de postpandemia.

- Publicidad Inline Ad -

Los interesados pueden inscribirse y conocer más novedades en www.sayce.com.ec

Entre los temas a tratarse durante los tres días de talleres están: desarrollar un plan de marketing exitoso, estrategias para monetizar videos musicales en YouTube y otras plataformas, promocionar música en redes sociales, entre otros.

La inscripción a los talleres es completamente gratuita y para participar, los interesados deberán registrarse en la página web de Sayce www.sayce.com.ec, revisar el detalle de las capacitaciones, inscribirse a través del formulario y conectarse al link para la transmisión online. También podrán visitar las redes sociales de Sayce para obtener mayor información sobre los cursos.

La Tercera Edición del Programa de Incentivos a la Música tiene dos etapas, la de los fondos concursables en donde Sayce entregará a sus socios un total de USD 54.000 dividido en 6 categorías musicales, y la fase de talleres de formación que estará disponible para todo el público.

Con estas acciones Sayce ratifica su compromiso con el sector autoral y musical en general brindándoles las herramientas necesarias para que su música trascienda en la actual era digital.

Sobre SAYCE

Es una sociedad de gestión colectiva, cuyo objetivo primordial es administrar los derechos patrimoniales de los autores sobre sus obras, buscando la satisfacción de sus socios, mediante una gestión transparente cumpliendo el marco jurídico vigente, mejorando continuamente los procesos.

Como sociedad autoral, forman parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, C.I.S.A.C, organismo mundial para la protección de Derechos Autorales y de otros organismos regionales afines.

Confirmado.net