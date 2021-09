El Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana se pronunció hoy sobre el llamado a consulta popular que de manera informal ha hecho el presidente de la República. En rueda de prensa emitida desde la Asamblea, Pabel Muñoz calificó de “impertinente” la convocatoria a consulta popular en las actuales circunstancias.

“Queremos decirle al gobierno que no siga el mismo libreto que Moreno, que se dedique a trabajar y atender las grandes necesidades del país y que no haga lo que sucedió con el gobierno antecesor. Ese gobierno lo que hizo es que ante la falta de brújula, horizonte para saber gobernar lo único que encontró en el camino fue una consulta popular que sirvió para establecer el Trujillato y la transitocracia y el país no merece eso”, dijo Muñoz.

RUEDA DE PRENSA DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

Agregó que este 2021 el país ya vivió un proceso electoral con lo que ese supone en términos de logística, en términos de riesgo sanitario por la pandemia y en término de erogación económica del Presupuesto General del Estado.

“Resulta inconcebible que en la propuesta del Presupuesto General del Estado enviado a la Asamblea se incluya la cifra de 573 millones de dólares que se ha restado a la educación y se haya asignado 80 millones de dólares a la función electoral, esto no podía pasar si es que no se tiene previsto con antelación la realización de la consulta popular”.

Acompañado por sus colegas parlamentarios en los exteriores del hemiciclo legislativo, Pabel Muñoz insistió que una consulta popular en estos momentos es “impertinente” ya que el pueblo ecuatoriano tiene otras necesidades como empleo y seguridad con unos índices de crecimiento significativo de la delincuencia.

El asambleísta cuestionó al gobierno por no haber presentado el Plan Nacional de Desarrollo y pese a ello haber enviado la proforma presupuestaria al parlamento. Sobre el juicio político en contra del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ratificó que la postura del movimiento será en contra de la sanción porque no hay causales y porque se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

