Hace pocos días la cuestionada Contraloría General del Estado anunció que se ha confirmado una millonaria glosa de responsabilidad civil por USD 1 223 millones a causa de un supuesto perjuicio al Estado por la no construcción de la Refinería del Pacífico..

La lógica de la entidad es que no se logró construir la Refinería del Pacífico y por tanto “no se logró el incremento de la producción de derivados y productos afines, ni su comercialización y exportación, ni la satisfacción de la demanda de mercado interno, utilizándose recursos económicos en la ejecución de obras tempranas que no contribuyeron a dicho cumplimiento y que a la fecha se encuentran inactivas y sin mantenimiento”.

Lo que no dice la cuestionada Contraloría es que no se construyó la obra porque el gobierno de la Revolución Ciudadana culminó su gestión hace más de 4 años y el régimen de Moreno la boicoteó, no continuó con la obra, se dedicó a perseguir y judicializar la gestión de la RC.

En entrevista concedida a radio Pichincha, el analista y experto en temas petroleros, Augusto Tandazo, cuestionó la medida de la entidad porque glosan el total de lo invertido en el proyecto de la Refinería del Pacífico.

“Nos quieren hacer creer que todo se esfumaron eso no es así, más bien tienen que responder porque si ya existieron esas obras tempranas en 4 años de Moreno y en algunos meses de Lasso no se ha continuado con ese proyecto que necesita el país porque el 75% de los combustibles en el Ecuador son importados”

Para contradecir lo absurdo de la glosa emitida por la Contraloría, puso como ejemplo el Acueducto La Esperanza que es parte del proyecto de la Refinería del Pacífico y cuya inversión de 300 millones de dólares ha favorecido con la provisión de agua potable a 3 cantones de la provincia de Manabí.

Riofrío no es Contralor

Tandazo también se refirió a la legalidad del cargo que ejerce Carlos Riofrío quien también su autonombró al igual que Pablo Celi quien fue censurado por la Asamblea Nacional y enfrenta varias acusaciones penales por corrupción. “El Contralor Riofrío que no es Contralor, se están inventando lo mismo que con Pablo Celi se lo sacaron de la chistera y ahora ya es Contralor. ¿Quién le nombró a él?, se cuestionó.

Agregó que se debe limpiar la Contraloría más aun cuando Esteban Celi, hermano de Pablo Celi se declaró colaborador eficaz aceptando el cometimiento del delito, con esto se cayeron todos los argumentos de Pablo Celi y su combo de que son inocentes porque si el aceptó que hubo delito, la discusión se acabó.

Confirmado.net