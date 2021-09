El bloque legislativo de UNES anuncia que no aprobará el Presupuesto General del Estado porque adolece de varios fallas, no tiene sensibilidad social, carece de horizonte y no atiende a las necesidades ciudadanas. Mediante un comunicado publicado en las redes sociales, el movimiento del progresismo ecuatoriano agrega que el gobierno además ha incumplido con la Ley porque no tiene un Plan Nacional de Desarrollo.

.@LassoGuillermo y su gobierno no cumplen con la ley, no tienen un Plan Nacional de Desarrollo, ni metas para este año.

Los asambleístas que formamos la @BancadaUNESec no aprobaremos un presupuesto que da la espalda al pueblo ecuatoriano. ⬇️ https://t.co/PHbJdX4DDI — Gustavo Mateus Acosta (@GustavoMateusA) September 5, 2021

Confirmado.net / redes sociales

