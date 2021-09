La Presidenta del movimiento de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, se refirió a la posición política de su movimiento con relación al gobierno de Guillermo Lasso. En entrevista concedida a un Café con JJ adelantó que como primera fuerza política del país, serán una oposición, frontal, firme y democrática.

“Debo decir que escuché con sorpresa que la ministra Vela dice que también va a tener que hablar con UNES, bueno la señora ministra va a tener que hablar con todas las fuerzas políticas y más aun con la primera fuerza política del país, por lo tanto si es el gobierno del encuentro, del diálogo no pueden excluirnos a nosotros del mismo y también hay que recordarle al gobierno que ellos entregaron la gobernabilidad a Pachakutik ..”

Señaló que en política no hay nada en azar, todo se planifica y por ello la arremetida a la Asamblea no es gratuita, hay otros intereses de por medio, hoy se habla de una Consulta, mas adelante de una muerte cruzada, pero en estos momentos que no hay la reactivación económica es inadecuado.

A la izquierda le encanta autoflagelarse

Aguiñaga admitió que a la izquierda le encanta autoflagelarse, la izquierda es tan crítica casa adentro que no se permite cometer errores y se queda solamente en la crítica y no avanza. Eso no necesariamente da los mejores resultados en una organización política.

“Yo quiero decir con toda frontalidad, aquel que no le guste, no le parezca cree que lo puede hace mejor, tiene otra organización que lo pueda recibir, adelante este es un democrático nadie está obligado a seguir en la Revolución Ciudadana; creo que necesitamos menos gente vanidosa, menos gente que se crea indispenssable..”

El tiempo de las organizaciones políticas demanda estar conectados con los intereses nacionales, con las grandes luchas, los grandes desafíos y no quedarnos en la autocrítica y el autoflagelamiento, indicó.

Sobre la gestión del bloque de UNES en el legislativo dijo que el gobierno no va a contar con los votos para el deterioro de los trabajadores y peor aun si viene una reforma tributaria que de alguna manera pretenda eliminarse las deducciones del impuesto a la renta, golpeando a la clase media ecuatoriana.

“Creo que el gobierno se dio un tiro en el pie cuando hizo este pacto de gobernabilidad con Pachakutik y hoy esos diálogos estan muy venidos a menos..”.

Confirmado.net / Un Café con JJ