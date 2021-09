El expresidente Lenín Moreno llamó a una de las dependencias de Carondelet para anunciar que su estadía en Estados Unidos se prolongaría hasta diciembre de este año, según informa el portal 4Pelagatos.

«Lo más probable es que Lenín Moreno no regrese al país. Una razón sustenta esa sospecha. En su llamada a Carondelet, Moreno solicitó que el Estado adquiera un auto para su uso en Miami. No cualquier auto: pidió un Mercedes 550 nuevo. Un auto que no tiene ni el propio presidente de la República».

El portal indicó que Guillermo Lasso, usa los vehículos que Rafael Correa compró hace 11 años. «Los mandó a pulir y a pintar. En el piso les colocaron alfombras de plástico».

De acuerdo con 4Pelagatos, el pedido de Moreno será archivado. Al parecer también se dispararon las alarmas sobre cuánto le cuesta al Estado la seguridad del expresidente.

Este 31 de agosto, el presidente Lasso decretó que la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes se límite al territorio nacional, por lo que la seguridad de Moreno deberá retornar al país.

Se fue…

El 18 de agosto, Moreno anunció en un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional que saldrá del país hacia Estados Unidos para permanecer por lo menos tres meses. El exmandatario alegó motivos personales y laborales.

“Informó a usted y a su intermediario en la Asamblea Nacional que en este mes de agosto viajaré a los Estados Unidos por motivos personales y laborales. Brindaré algunas conferencias por invitación del Instituto Interamericano para la Democracia y mantendré reuniones en la Universidad de Florida con miras a mi vinculación con esta institución”, indicó en el documento.

Con información de Radio La Calle