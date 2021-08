La Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró que, si la Asamblea Nacional no da paso a reformas y proyectos “importantes” que enviará el Ejecutivo, se buscarán mecanismos de democracia directa, sin descartar temas constitucionales.

Ante esto, Vela indicó que se estaría pensando en una Consulta Popular, en la cual se puedan definir temas como las reformas laborales y tributarias que prepara el Gobierno Nacional; ya que, en la Asamblea no cuentan con una mayoría absoluta que le permita aprobar estos proyectos.

“El Gobierno tomará la decisión que debe tomar para consultar directamente al soberano aquellos temas que son de interés fundamental de los ecuatorianos, si la Asamblea bloquea los temas que son importantes para la solución de los problemas del pueblo ecuatoriano, el Gobierno considerará, seriamente, recurrir a los mecanismos de democracia directa”, aseguró Vela.

En este contexto, no descartó que en este referéndum también se consulte a los ecuatorianos otro tipo de reformas constitucionales que se han propuesto, como la reducción de asambleístas o la eliminación del CPCCS. De igual forma, anunció que el Ejecutivo esperaría hasta diciembre de este año, para tomar esta decisión.

La Ministra también reconoció que la Asamblea es una Asamblea fraccionada y así se va a mantener, porque esa fue la forma que eligió el pueblo ecuatoriano, pero que eso no ha retrasado el envío de proyectos de Ley importantes que serán tratados de acuerdo al “tiempo del Gobierno”.

“El hecho de que exista fragmentación en la Asamblea no retrasa el envío de los proyectos que tiene que enviar el Gobierno. Los proyectos que el Gobierno plantea están dentro del timing que el Gobierno ha propuesto, no tiene incidencia el hecho de la fragmentación para que no hayan llegado todavía. La reforma tributaria será el siguiente proyecto de ley que el Gobierno presente al Ejecutivo”.

Confirmado.net / El Universo / Pichincha Comunicaciones