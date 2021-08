En su comparecencia ante los medios de comunicación tras caer en primera ronda del US Open 2021, el tenista escocés se mostró muy enfadado con el griego, al que acusó de haber influido en el resultado con sus constantes idas y venidas a los vestuarios durante el encuentro.

El partidazo que nos dejaron esta madrugada Andy Murray y Stefanos Tsitsipas en la primera ronda del US Open 2021, resuelto a favor del griego en cinco mangas y casi cinco horas de juego, continúo en las posteriores comparecencias ante la prensa de ambos jugadores, especialmente en la del escocés.

Tras quedarse a un set de culminar lo que hubiera sido una proeza descomunal, Murray no se cortó un pelo ante los medios poniendo el foco en los repetidos parones que utilizó Tsitsipas, que no incumplió ninguna norma, dicho sea de paso, para irse a los vestuarios durante el partido. Unas interrupciones que, según Murray, tuvieron una influencia decisiva en el resultado final del choque. El escocés reconoció que tanto él como su equipo técnico ya estaban avisados de que algo así podía pasar, admitiendo haber perdido el respeto que le tenía al actual número tres del mundo e instando a la ATP a acabar con este tipo de conductas que, a su juicio, no tienen ningún sentido.

Los visitas al baño de Tsitsipas

“No es tanto que se vaya de la pista, sino el tiempo que transcurre mientras lo hace. Hablé con mi equipo acerca de ello antes del partido sabiendo que esto podía pasar. Él suele hacer este tipo de cosas cuando el partido no le va bien. El problema es que cuando juegas un partido tan exigente como este a nivel físico y te pasas siete u ocho minutos parado, te enfrías. Puedes prepararte para ello mentalmente, pero físicamente te afecta si esto se da muchas veces durante un partido“.

“La mayoría de las ocasiones vinieron en momentos en los que él estaba sufriendo. Una de ellas fue después de ganar yo el tercer set. Otra con 0-30 al resto en el quinto set y de repente se va a su silla. No sé si fue a cambiar a raqueta o a qué. No puede ser casualidad que siempre lo hiciese en esos momentos. No creo que tuviera ningún problema físico. Después de eso, pasaron otras dos horas y media y siguió moviéndose bien”.

“Resulta decepcionante porque creo que eso influyó en el desenlace final del partido. No estoy diciendo que yo hubiera ganado si eso no sucede, pero creo que tuvo su importancia. Le valoro, me parece un extraordinario jugador y muy bueno para este deporte. Pero no quiero pasar más tiempo hablando de esto, he perdido el respeto que tenía hacia él”.

Problema con las zapatillas al final del segundo set

“Sí, eso es culpa mía, pero es que nunca me había sucedido algo así durante un partido. Esas zapatillas eran completamente nuevas, pero al final del set las tenía muy mojadas, lo que hizo que resbalase y perdiese el equilibrio. Por eso las cambié al término del segundo set. Considero que es una lección a aprender para el futuro. Fue culpa mía, era un momento muy importante del partido”.

¿Cómo afectan al cuerpo dichas interrupciones?

“Sí, te sueles enfríar un poco. En una situación así, después de un set tan largo, la adrenalina está a mil por hora, por lo que si te paras durante unos diez minutos, eso va desapareciendo y te sientes un tanto desinflado. Cuanto más dura un partido, justo después de acabar te vas al vestuario y comienzas a sentirte un poco rígido. Eso es algo que no me pasaba cuando tenía 20 años, ahora sí. Así es cómo me afecta a mí, aunque a cada uno puede afectarle de manera diferente”.

Las sensaciones a nivel de juego

“Lo he repetido muchas veces en los últimos días. Siento que aún soy capaz de dar este nivel, pero necesito más partidos así, pasar más tiempo en pista frente a estos jugadores. Hoy pude probar ciertas cosas aunque finalmente no ganara. Desde el punto de vista físico, creo que me sentí bien. Quizá ha habido momentos en los que pude haber aguantado mejor, pero hubo otras circunstancias que tampoco ayudaron. En general, creo que lo hice bien, pero me voy muy decepcionado y frustrado después de todas estas cosas“.

Necesidad de un cambio por parte de la ATP

“Sí, eso es precisamente a lo que me refiero, hacer algo al respecto. Hemos hablado mucho de este tema, pero todavía no se ha hecho nada, estas cosas siguen sucediendo. Si la gente no quiere preocuparse acerca de ello, muy bien, pero hablaré de ello con mi equipo y escucharé lo que la gente y los jugadores digan sobre esto. Quizá soy yo el que no estoy siendo razonable, que estoy exagerando simplemente por haber perdido el partido“.

“Pero realmente creo que esto no tiene sentido y que las cosas tienen que cambiar porque esto no es bueno para el deporte, ni para la televisión ni para los aficionados. No creo que sea bueno tampoco para los jugadores. Mira, ahora estoy aquí sentado después de haber jugado un gran partido ante uno de los mejores del mundo y en vez que de estar hablando de lo bueno que es Stefanos, el gran talento que tiene y lo genial que es haber jugado contra él de tú a tú después de todo lo que he tenido que pasar estos últimos cuatro años, lo estoy haciendo sobre interrupciones, tiempos médicos y todas esas cosas. Eso es basura”.

“No quería salir hoy a hablar con la prensa, porque iba a parecer esto mismo, que estoy sentado aquí tratando de destruir a Tsitsipas. Es muy fastidioso porque suena como si lo estuviera haciendo solo porque he perdido. Habría dicho lo mismo si hubiera ganado, eso os lo aseguro. Esto no tiene sentido y él lo sabe”.

Con información de Canal Tenis