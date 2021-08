Con el objetivo de fomentar el estudio de carreras en las ramas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) desarrolló los programas STEAM For Girls y STEAM For Educators, como parte de una iniciativa conjunta con el Consulado General de los Estados Unidos de Guayaquil. STEAM For Girls apunta a formar y capacitar a becarias del programa College Horizons del CEN, de entre 15 y 17 años, a través de cursos 100% en inglés, directamente relacionados a estas disciplinas. STEAM For Educators, en cambio, está diseñado para brindar a los docentes a nivel nacional las herramientas necesarias para inspirar a los jóvenes en sus clases con actividades divertidas y proyectos novedosos que incrementen su interés en carreras de STEAM. El pensum deambos programas fue elaborado por el Guayaquil Space Society, y para su ejecución, se contó con capacitadores y panelistas nacionales e internacionales, así como con materiales de prestigiosas organizaciones como NASA STEM Engagement, National Space Society Educational Program y Space Center Houston.

Las 15 becarias beneficiarias de STEAM For Girls pudieron capacitarse durante 6 semanas en contenidos relacionados al espacio, la robótica y el emprendimiento. Para Romina Angulo, una de las estudiantes beneficiarias del programa, la experiencia significó un aporte positivo a su desarrollo académico y personal. “Esta experiencia me permitió aprender muchísimo de ramas científicas, con excelentes guías y maravillosas compañeras. Realmente agradezco la iniciativa del CEN de poder brindarnos esta oportunidad”. Gracias a los conocimientos adquiridos en STEAM For Girls, Romina se encuentra en el proceso de aplicar a universidades del extranjero.

En el caso de STEAM for Educators, más de 100 profesores participantes están formándose para poder fomentar en sus estudiantes habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico, a través de actividades interdisciplinarias. Adicionalmente, el programa tiene la finalidad de despertar el interés de los profesores en la educación relacionada a STEAM, para que a su vez puedan alentar a sus estudiantes a interesarse por carreras de ciencia y tecnología.

De esta manera, el CEN ratifica su compromiso de contribuir con el desarrollo de jóvenes estudiantes, a través de espacios que promuevan el conocimiento y potencien su espíritu emprendedor.

Acerca del CEN:

El CEN fue fundado el 4 de mayo de 1951 con la misión de brindar un espacio de integración entre Ecuador y Estados Unidos a través de la difusión de actividades culturales gratuitas y la enseñanza del idioma inglés. La sede oficial de la institución se abrió al público en 1973, es un edificio que ha recibido el premio al mérito urbano y fue declarado Patrimonio Cultural del Estado ecuatoriano.

El CEN cuenta con 160 eventos culturales gratuitos al año, y gradúa a más 700 estudiantes cada año brindando certificaciones en inglés para el desarrollo profesional. El apoyo brindado por el Consulado y Embajada de los Estados Unidos en Ecuador le ha permitido al CEN brindar acceso a becas de estudios en el extranjero, junto a la formación en el idioma inglés, y la asistencia de programas de estudios a través de su departamento de Education USA que ofrece asesorías académicas gratuitas.

El edificio del CEN ofrece una galería de arte permanente, 40 aulas, una biblioteca, un laboratorio de idiomas, salas de conferencias y un auditorio para 400 personas, espacios en los que la institución ha logrado que la cultura y la educación coexistan hasta el día de hoy.

Para mayor información, favor visitar la página web www.cenecuador.org

Confirmado.net