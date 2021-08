La Asamblea nacional de la Revolución Ciudadana celebrada en Montecristi, eligió por unanimidad a Marcela Aguiñaga como presidenta del movimiento que en adelante será la lista 5. Con 247 votos

Me enorgullece saber que en nuestras filas hay gente que trabaja por propósitos, que le apuesta al progresismo, que le apuesta las mujeres.

Porque no hay revolución sin mujeres. Nada para nosotras, sin nosotras.

Esta designación la acepto con la responsabilidad que amerita la historia de las mujeres que hacen política, porque esto no es por Marcela Aguiñaga, es por las mujeres que vienen, las que están y las que ya no nos acompañan; es también por esos compañeros que la pandemia nos arrebató, es por Bairon Valle y sus ideales de un sociedad menos injusta.

Es por cada soñador, por cada niña que anhela con servir a su país.

Hoy es un día para decirle a esta sociedad que ES TIEMPO DE LAS MUJERES.

Soy Marcela Aguiñaga, hace años la vida me condujo por estos caminos. No me arrepiento de haber tomado decisiones a favor de mi ciudad, mi país y mi gente.

Tengan la plena seguridad que esta guayasense hará todo lo posible para que la llama de la Revolución Ciudadana flamee más que nunca en los barrios, las comunidades, laos cantones y las provincias. Porque esa esperanza que nos mueve hoy, será el motor que mañana nos impulse a recuperar el país del mañana.

¡Bienvenidos al nuevo momento de la Revolución Ciudadana!

