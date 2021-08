David Villamar Cabezas es economista por la Universidad Central del Ecuador y matemático por la Universidad de París VI. Ha realizado estudios de posgrado en Ecuador, Japón y Francia y ha sido profesor en distintas universidades del Ecuador. Es investigador en el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro, y participa activamente en redes sociales en pro de la justicia social y la concientización política.

“Acepté el reto para defender la Revolución Ciudadana”

David Villamar es parte de la lista que encabeza Marcela Aguiñaga y será el Secretario Ejecutivo de la Revolución Ciudadana. La lista será ratificada este sábado 28 de mayo en la Asamblea nacional que ser realizará en la ciudad de Montecristi.

Villamar un activista en redes sociales ha mencionado que en estas circunstancias políticas se trata también de retomar rumbos y corregir errores.

“Para eso, cuento con el apoyo crítico de todos ustedes. Gracias por su apoyo de todos estos años. Sin ustedes esta oportunidad nunca se hubiese cristalizado”.

Ta vez se pregunten, por qué decidí aceptar este reto. Porque en este momento, no se trata de candidaturas ni de espacios de poder. Se trata de defender a la Revolución Ciudadana (la verdadera), algo en lo que creo que soy de los mejores. — David (@DDavidVillamar) August 23, 2021

Biografía al 2016

David Alejandro Villamar Cabezas (Quito, 04 de diciembre de 1979), economista y matemático ecuatoriano formado en la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Paris VI, entre otras. Actualmente presidente del Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE). Su administración comenzó en agosto de 2015, mediante decreto presidencial No° 743 del 10 de agosto de 2015.

Ha sido asesor económico del Ministerio de Energía y Minas en 2007. Asesor económico del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en 2007 – 2008. Posteriormente, coordinador técnico de proyectos entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en 2009. Asimismo, fue director general de estudios del Banco Central del Ecuador durante 2009 – 2010.

Formación académica

Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Central del Ecuador, de la ciudad de Quito, obteniendo el título de Economista en el 2004.

Entre 2003 y 2005 realizó sus estudios de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en la ciudad de Quito, de la que recibió una beca de investigación previa a la obtención del título de Maestría en Economía con mención en economía del desarrollo.

Entre 2005 y 2007 formó parte del Programa de Becas de Posgrado del Banco Mundial y realizó sus estudios en la ciudad universitaria de Tsukuba, en Japón, donde consiguió el título de Maestría en Económica Política Internacional.

Durante sus estudios recibió diversas distinciones, entre las que destacan varias becas de excelencia, como la concedida por el Banco Interamericano de desarrollo (BID), aquella otorgada por la Comisión Fulbright y la beca de excelencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para estudios de postgrado.

Realizó además sus estudios de pregrado y posgrado en matemáticas puras en la prestigiosa Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), de París, entre 2010 y 2015, auspiciado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del Ecuador – SENESCYT (2014 -2016).

Experiencia académica y trabajo técnico

Entre 2001 y 2005 realizó trabajos de análisis e investigación socioeconómica para el Instituto Latinomericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), en el marco del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, en la ciudad de Quito.

Ha participado como profesor en diversas universidades del Ecuador, tanto a nivel de pregrado como de maestría; entre ellas, fue profesor invitado en la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Andina Simón Bolívar en 2007, en la Maestría en Economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2010 y en la Maestría de Matemáticas Puras y Aplicadas de la Universidad Central del Ecuador en 2016.

Actualmente colabora como profesor invitado en el programa de Economía, cátedra de Econometría I y II en la Universidad Central del Ecuador.

Publicaciones

Entre sus publicaciones e investigaciones están:

− “Remesas, su contribución a la reducción de la pobreza”. Desde Quito a Burgos: Migración y Ciudadanía, de Editorial Gran Vía, Burgos, España 2006.

− La migración en el Ecuador: oportunidades y amenazas, Corporación Editora Nacional, Quito – Ecuador 2006.

− “Ecuador ante una estampida migratoria” Instituto Complutense de Estudios Internacionales ICEI, Madrid, España 2004.

− “Corruption and Electoral Institutions: is compulsory voting encouraging higher levels of corruption?”, Master’s thesis, Tsukuba University, Tsukuba Science City, Japan 2007.

− “Rapport entre le Théorème de densité de Lebesgue et le théorème de Convergence des Martingales”. Travail d’étude et de Recherche, Université Pierre et Marie Curie, Paris, Francia 2015.

