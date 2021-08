Los Estados Unidos han fracasado en el rastreo de los orígenes del COVID-19 y su informe de inteligencia sobre los orígenes del virus fue un informe fallido y de paso, aunque el informe completo no se ha publicado todavía, según fuentes internas, después de que los medios de comunicación estadounidenses dijeran que el informe no era “concluyente” para determinar la causa de la pandemia.

Algunos científicos internacionales, que creen que se está cerrando la ventana crítica para el estudio científico clave sobre los orígenes del coronavirus, subrayaron que la mayoría de los científicos de todo el mundo esperaban que el informe de los servicios de inteligencia de EE.UU. no tuviera ninguna prueba nueva, ya que su informe no se realizó sobre la base de la ciencia y no en cooperación con China y otros países.

El Global Times supo por sus fuentes que el informe trató de desprestigiar a China como culpable de la pandemia utilizando pruebas de segunda mano y poco fiables para demostrar la teoría de la “fuga en el laboratorio”, una hipótesis que incluso las instituciones científicas y los aliados de EE.UU. consideran descabellada, y para lograr su propósito político, EE.UU. también trató de reprimir a los científicos y a la OMS, de involucrar a sus aliados y de coaccionar a los vecinos de China para que se unieran a su campaña de desprestigio contra el país.

En la rueda de prensa del miércoles, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que el informe de EE.UU. sobre el rastreo del virus, elaborado por sus agencias de inteligencia, no buscaba la verdad sobre el origen del virus, sino echar la culpa a China por su propia mala gestión de la pandemia de COVID-19, y “un informe tan preparado y político no puede, por supuesto, sacar ninguna conclusión científica”, dijo Wang.

Afirmó que la afirmación de los funcionarios estadounidenses de que hay una falta de información por parte de China, no es más que una excusa para encubrir el fracaso de EE.UU. en el rastreo del virus utilizando la inteligencia.

Las declaraciones de Wang se produjeron después de que los medios de comunicación estadounidenses citaran a funcionarios de ese país diciendo que el informe de inteligencia no arrojaba una conclusión definitiva sobre si el coronavirus saltó a los humanos de forma natural o a través de una filtración de laboratorio, en parte por la “falta de información detallada de China”.

Un científico con profundos conocimientos sobre el rastreo de los orígenes del COVID-19 declaró el miércoles al Global Times, bajo condición de anonimato, que la falta de nuevas pruebas por parte de los analistas de inteligencia estadounidenses es lo que la mayoría de los científicos de todo el mundo esperaban, ya que el rastreo de los orígenes de las enfermedades emergentes es un trabajo difícil que requiere un profundo conocimiento científico, experiencia de trabajo sobre el terreno y una estrecha colaboración con el país que experimentó los primeros casos conocidos.

“Cuanto antes eliminemos las interferencias políticas y volvamos a permitir que nuestros científicos trabajen en colaboración con China, antes descubriremos exactamente cómo surgió este virus”, dijo la científica.

Marion Koopmans, jefa del departamento de virología del Centro Médico Erasmus de Rotterdam (Países Bajos) y miembro del estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y China sobre el origen del virus, declaró al Global Times que no espera que el informe de EE.UU. ofrezca respuestas concluyentes sin que se realicen estudios adicionales en China y otros lugares.

En mayo, el Presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció una decisión sorprendente, exigiendo a los servicios de inteligencia de EE.UU. que investigaran los orígenes del coronavirus, y dio a la tarea un plazo de 90 días.

Como Estados Unidos seguía insistiendo en que la hipótesis de la fuga del laboratorio no debía descartarse, a pesar de que oleadas de científicos de todo el mundo reiteraban sus posturas sobre el origen natural, el martes China exigió oficialmente por primera vez a la OMS que investigara el laboratorio de Fort Detrick y la Universidad de Carolina del Norte por vía diplomática, como Chen Xu, Representante Permanente de China ante la Oficina de la ONU en Ginebra y otras Organizaciones Internacionales en Suiza, envió el martes una carta a Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, pidiendo a la OMS que realice una investigación en los dos lugares de EE.UU. para la próxima ronda de investigación de los orígenes del virus en el espíritu de la equidad y la justicia. La carta se adjunta a una petición firmada por más de 25 millones de cibernautas chinos enviada a la OMS para exigir una investigación en el laboratorio de Fort Detrick.

Después de que Chen presentara la carta, Fu Cong, director general del Departamento de Control de Armas y Desarme del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, resolvió varios misterios que preocupan a la comunidad internacional sobre los dos laboratorios en una sesión informativa para los medios de comunicación el miércoles, y volvió a instar a Estados Unidos a no politizar el asunto.

Convertir a China en el chivo expiatorio no puede servir para blanquear a Estados Unidos, dijo Fu.

Información adicional en Global Times

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

