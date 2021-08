El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, José Ruales, anunció este jueves (26.08.2021) que a partir del 13 de septiembre comenzará la vacunación contra el SARS-CoV-2 en menores de entre 12 y 15 años. “Ya a partir del lunes 13 de septiembre arrancaremos con la vacunación de adolescentes de 15 años hacia abajo (12 años) de manera programada, y en los centros de salud cercanos a los domicilios”, manifestó Ruales.

Aclaró que esta franja etaria recibirá dos dosis de la vacuna BioNTech/Pfizer y “con la misma dosificación en la cantidad de biológico que se utiliza en los adultos”. El viceministro precisó que la vacunación a los más jóvenes se iniciará a nivel nacional “la segunda semana de septiembre y terminará hasta finales de octubre”; serán en total 1,35 millones de adolescentes en el país, de acuerdo con estadísticas oficiales. Para ello, el Gobierno tiene confirmada próxima llegada de 2,5 millones de dosis de vacunas BioNTech/Pfizer, entre septiembre y noviembre, en el marco de la iniciativa del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, Covax, de la Organización Mundial de la Salud.

Argentina reporta 6.847 nuevos casos y 151 muertes por COVID-19

Argentina reportó este jueves (26.08.2021) 6.847 nuevos casos de coronavirus, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.161.926, mientras que los fallecimientos se elevaron a 111.117, tras ser notificadas 151 muertes en las últimas 24 horas. Las cifras marcan un leve descenso respecto a los positivos reportados el miércoles último, cuando se registraron 6.994 nuevos casos. De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 4,8 millones de personas que se contagiaron y que han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 2.952, muy por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio. El país suramericano, con unos 45 millones de habitantes, continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus iniciada a finales de diciembre pasado. Según datos oficiales difundidos en esta jornada, 27,5 millones de personas recibieron la primera dosis de la vacuna (un 60,6 por ciento de la población), mientras que 13 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda (28,7 por ciento). (EFE)

La pandemia ya ha costado más de mil millones de euros al fútbol italiano

La pandemia del coronavirus, especialmente por los partidos a puerta cerrada, ha generado más de mil millones de euros de pérdidas de ingresos para el fútbol profesional italiano en las dos últimas temporadas, según un informe publicado este jueves (26.08.2021). “Globalmente, se estima que el fútbol profesional ha perdido cerca de mil millones de euros de ingresos (…) mientras que el coste de producción se ha mantenido relativamente estable (ligero aumento de 163 millones de euros”, subraya este informe elaborado por la Federación Italiana de Fútbol con el gabinete PwC. Esta pérdida de ingresos ha contribuido a aumentar las pérdidas y las deudas de un sector que ya estaba en rojo (-412 millones de euros) antes de la pandemia, al final del ejercicio 2018/19, subrayan. La disminución de la actividad futbolística ha tenido también repercusiones indirectas en el resto de la economía, en particular con una disminución de unos 27.000 puestos de trabajo en el “empleo generado por el sector del fútbol”. Los autores insisten, para enderezar el fútbol italiano, en la importancia de renovar los estadios, y de construir otros nuevos, con el fin de aumentar el número de espectadores y los beneficios de taquilla para los clubes. (AFP)

Francia dice que ha evitado “lo peor” frente a la variante delta

El ministro francés de Sanidad, Olivier Veran, se felicitó por haber evitado “lo peor” ante la contagiosa variante delta y puso como ejemplo la ocupación de las unidades de cuidados intensivos: tres veces menos en relación a los picos de las otras tres oleadas. “Con la delta podríamos haber esperado lo peor, pero la saturación de los hospitales no ha sucedido. Los 2.200 pacientes en UCI son tres veces menos que durante la primera oleada. Esperamos una estabilización los próximos días”, expuso Veran en una rueda de prensa. En total, hay 11.000 ingresados en los hospitales por COVID-19, agregó el ministro, quien alertó que la “cuarta oleada aún no se ha quedado detrás” y dijo que las muertes por COVID-19 son actualmente de personas no vacunadas. (EFE)

Ecuador iniciará vacunación a menores de 12 a 15 años el 13 de septiembre

Madrid cree que únicas vacunas de Moderna con impurezas son las que Japón retiró

El Ministerio de Sanidad español estimó este jueves (26.08.2021) que los únicos lotes de la vacuna anticovid de Moderna producidos en España y que contenían impurezas son los que Japón retiró. Japón anunció este jueves (26.08.2021) que suspendía el uso de tres lotes, unos 1,63 millones de dosis, al detectarse el problema. Los lotes fueron fabricados por la empresa farmacéutica española ROVI. “Todos los datos disponibles indican que no habría otros lotes afectados”, explicó el Ministerio de Sanidad en un comunicado transmitido a la AFP. La vacuna con impurezas, añadió el ministerio, “no se ha distribuido a ningún otro país”. Por su parte, Moderna estimó que “el problema de fabricación se generó en una de las líneas de producción utilizadas en su centro de fabricación contratado en España”, diciendo que hasta ahora “no se han identificado problemas de seguridad o eficacia”. (AFP)

BioNTech/Pfizer se asocia con brasileña Eurofarma para producir vacunas

La alianza farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció este jueves (26.08.2021) que se asociará con el laboratorio brasileño Eurofarma para producir vacunas en América Latina. Eurofarma se abastecerá de sueros de la vacuna de ARN mensajero de Pfizer/BioNTech en Estados Unidos y realizará operaciones de envasado a partir de 2022, según un comunicado sobre los términos del acuerdo. “A plena capacidad operativa, se espera que la producción anual supere los 100 millones de dosis”, señaló, especificando que estas dosis se distribuirán exclusivamente en América Latina. Gracias a este acuerdo, la cadena de fabricación de la multinacional ahora abarcará cuatro continentes e incluirá 20 plantas de fabricación, destacaron los dos laboratorios. (AFP)

Cuba mantiene un promedio diario de más de 8.000 casos de coronavirus

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) notificó este jueves (26.08.2021) 8.509 nuevos casos de coronavirus y mantiene un promedio diario de más de 8.000 contagios en el peor rebrote de la pandemia. El total de positivos al SARS-Cov-2 es de 619.672 y las muertes suman 4.902 -96 de ellas notificadas en las últimas horas- desde el primer caso confirmado en el país caribeño en marzo del año pasado, según el Minsap. Para el diagnóstico de los 8.509 enfermos de hoy, de los cuales 29 tuvieron la fuente de infección en el extranjero, se analizaron 54.488 muestras en los laboratorios clínicos. La tasa de incidencia de Cuba es de 1.212 enfermos por cada 100.000 habitantes, un indicador elevado para un país con una población de 11,2 millones de personas, que lo convierte en uno de los más afectados del mundo en este momento. (EFE)

Dinamarca estudia complicación inflamatoria como posible efecto secundario de vacunas

La Agencia Danesa de Medicamentos anunció este jueves (26.08.2021) que estudia el posible nexo entre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (SIM-PedS) y las vacunas contra el SARS-CoV-2 después de que se detectara un caso sospechoso en un adolescente vacunado. “La Agencia Danesa de Medicamentos, en colaboración con la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) quiere saber si un estado inflamatorio raro, el SIM-PedS, detectado como efecto secundario del COVID-19 en niños y adolescentes, puede a su vez darse con la vacunación”, escribió en un comunicado. Según la agencia danesa, “no consta que esté relacionado con las vacunas, pero tampoco puede descartarse”. A principios de agosto, las autoridades sanitarias danesas fueron informadas de un caso de este síndrome en un adolescente de 17 años que no se había contagiado, sino que recibió la vacuna de Pfizer/BioNTech. El joven ya se curó. (AFP)

