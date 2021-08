El presidente Lasso vía Decreto No. 170, artículo 1 señala “Declárese la situación de excepcionalidad para que los egresos permanentes de salud, educación y justicia puedan ser financiados con ingresos no permanentes que se hará constar en los Presupuestos Generales del estado de los ejercicios fiscales de los años 2021, 2022 y 2023”, mientras en el artículo 2 de este Decreto se indica “Se dispone al Ministerio de Economía y Finanzas que asegure la regularización y estabilización de la gestión de las finanzas públicas, con el objeto de que a partir de la proforma del Presupuesto General del Estado 2024, se ratifique el cumplimiento de la regla fiscal que exige que el gasto permanente sea financiado única y exclusivamente con recursos permanentes”. Esto hace amparado en el artículo 286 de la Constitución de la República del Ecuador, que indica “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes”.

Con ello, Lasso pretende dar vía libre a las privatizaciones de los bienes públicos, so pretexto, que se utilizarán esos ingresos no permanentes, para salud, educación y justicia.

La interpretación a la carta que le quiere dar Lasso, se refiere a la excepcionalidad de financiar salud, educación y justicia con ingresos no permanentes como los provenientes de la venta de los bienes públicos. Pero lo que Lasso no calculó es que, en la proforma presupuestaria del 2021, los ingresos permanentes (20.899 millones de dólares) son superiores en más de 800 millones a los egresos permanentes (20.091 millones de dólares), por tanto, no puede utilizar esta excepcionalidad. La excepcionalidad de utilizar ingresos no permanentes (ingresos petroleros o de venta de activos públicos) en egresos permanentes, se da cuando no se pueden cubrir los egresos permanentes con ingresos permanentes, y la proforma 2021 muestra todo lo contrario. Los ingresos permanentes superan a los egresos permanentes.

¿Qué esta detrás de todo ello? Destinar el excedente de los ingresos permanentes y lo que piensa obtener de ingresos no permanentes (producto de la venta de bienes públicos) al pago de deuda y de laudos internacionales, pues en la proforma presupuestaria, el incremento de egresos para laudos es de más de 746 millones de dólares, al incrementar el presupuesto para este rubro de 125 a 871 millones de dólares. Por eso el riesgo país se incrementó, por eso nos dicen que hay confianza en los mercados internacionales, porque se quiere privilegiar el beneficio de unos pocos (tenedores de deuda) en desmedro de las mayorías (los ecuatorianos), así como se quiere privilegiar el pago de laudos para beneficiar a las transnacionales, y así quedar bien con el gobierno de Estados Unidos.

Además, lo que no calculó Lasso, es que para cumplir con el artículo 2 del Decreto No. 170, que la excepcionalidad se dé hasta el año 2024, y así poder reasignar los ingresos permanentes para otros fines, este cambio debe incluir un informe del Ministerio de Economía y Finanzas tal como se señala en el artículo 126 del COPLAFYP acorde al artículo 215 del Reglamento del COPLAFYP, que señala la necesidad de un análisis presupuestario, fiscal y sectorial, que justifique estas reasignaciones. Así también, dentro del requerimiento parte de este artículo 2 del Decreto No. 170, los cambios en la proforma 2021, no cumplen con lo indicado en el artículo 38 del COPLAFYP, que, en presupuesto prorrogado, por inicio de gestión gubernamental, cualquier cambio debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Planificación, y si se pretende realizar una programación presupuestaria cuatrianual debe aprobarse primero el Plan Nacional de Desarrollo por parte del Consejo Nacional de Planificación, y el gobierno de Lasso no tiene un Plan Nacional de Desarrollo, porque cuando cogobernó con Moreno eliminaron SENPLADES, convirtiéndole en una oficina adscrita a la presidencia. Es decir, mientras no exista una Secretaría o Ministerio de Planificación, que elabore un Plan Nacional de Desarrollo, y no exista una aprobación del plan por parte del Consejo Nacional de Planificación, la excepcionalidad de utilizar ingresos no permanentes, so pretexto de llevar a cabo las privatizaciones, están por fuera de la ley.

Por último, la disposición general Primera de este Decreto No. 170 que señala “El ente rector de las Finanzas Públicas emitirá las directrices y lineamientos correspondientes a las entidades ejecutoras de gasto vinculado a salud, educación y justicia para coordinar la reestructuración y ajuste de sus presupuestos institucionales”, tampoco podrá ejecutarse mientras la excepcionalidad no cumpla con la normativa, es decir, mientras no se apruebe un Plan Nacional de Desarrollo por parte del Consejo Nacional de Desarrollo, mientras no existan informes del Ministerio de Economía y Finanzas que justifique que los ingresos permanentes no cubren los egresos permanentes, las reasignaciones no podrán darse.

Atentos Asamblea Nacional, ciudadanía en general, a parar esta continuidad de la violación a los derechos económicos y sociales de los ecuatorianos, no se puede seguir permitiendo que otros 4 años, se siga violentando la Constitución, y aplicando las reformas neoliberales, so pretexto que todo se hace para beneficio de las mayorías, cuando se sigue direccionando políticas económicas para beneficiar a unos cuantos y cumplir con los acuerdos fondomonetaristas.

Artículo firmado por Economista Marcelo Varela