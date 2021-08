Marcela Aguiñaga, política frontal, decidida con fuertes convicciones políticas progresistas, tiene las mejores opciones para dirigir el Movimiento Compromiso Social – Revolución Ciudadana que este sábado 28 de mayo realizará en Montecristi su Convención Nacional para elegir a sus dignidades del Buró Nacional.

Aguiñaga, Abogada de la Universidad Católica; máster en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guayaquil, ha mencionado que este el nuevo momento de la Revolución Ciudadana.

- Publicidad Inline Ad -

#LaConvenciónYaInició

Bienvenidos todos a participar en el nuevo momento de la #RevoluciónCiudadana.

La diversidad de voces ayudan a construir y fortalecer nuestras causas.

Gracias #SurDeQuito. pic.twitter.com/gmE5ogNRBI — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) August 22, 2021

Lista de candidatos y candidatas para el Buró Nacional

Experiencia laboral privada y pública

Empleos

Asesora jurídica y consultora del Parque Nacional Galápagos (2001-2003 y 2004); Abogada asociada al estudio jurídico Moeller, Gómez-Lince & Cía. (2004-2006).

Cargos públicos y de elección popular

Asesora en el Instituto Nacional de Pesca (2006-2007); Subsecretaria de Recursos Pesqueros (2007); Ministra de Ambiente (2007-2012); Asambleísta Nacional (2013-2017); Asambleísta por Guayas (2017-2021).

¿Qué ha aprendido de la política?

“Que las caídas y la ingratitud te hacen más fuerte. Que la política es maravillosa pero tiene un camino lleno de espinas y para nosotras las mujeres, las que tenemos mayor escrutinio que los caballeros, nos miran desde el reloj, los zapatos, las carteras, la condición moral, si somos o no casadas, si tenemos hijos o no; pero eso no se lo preguntan a los hombres”, dijo a diario Expreso.

Confirmado.net