¿Se acuerdan cuando ID, PK, Creo e independientes se opusieron a que el Comité de Ética investigue ‘los camisetazos’?



Lo de #BellaJiménez no es coincidencia, su voto fue no.



Vamos más allá, NO HAY REPARTO SIN REPARTIDOR.

1. Declaraciones de asambleístas de CREO donde (…) pic.twitter.com/UaxU9UXG1C