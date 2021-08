Echar la culpa a los demás por sus errores e ineptitudes se ha convertido en una constante en la política ecuatoriana. El inepto, corrupto y traidor de Moreno echó la culpa de todos los males de su desgobierno a Rafael Correa y así pasó su aventura de 4 años en Carondelet.

El traidor culpó a Correa por su mal manejo económico; por la falta de empleo; por la corrupción galopante de su gobierno; por el desmedido incremento de la deuda externa; por la pandemia; por la muerte de los 3 periodistas de El Comercio; en fin, por todo.

El presidente Guillermo Lasso sorpresivamente criticó a Correa y anotó que el correísmo quiere recuperar el poder por vías no constitucionales, no democráticas, no legales.

La culpa es de la secretaria

En el contexto del juicio político contra el pseudo excontralor (s) Pablo Celi, la Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, señaló que el asambleísta Fernando Villavicencio, titular de la Comisión de Fiscalización envió de manera extemporánea el pedido de prórroga para entregar el informe que sustenta el pedido de juicio político a Pablo Celi y recomienda la censura del exfuncionario.

En respuesta Villavicencio dijo que no haber oficializado del pedido de prórroga no es culpa de los asambleístas ni de él como Presidente de Fiscalización. Manifestó que la culpa fue de la secretaria de la Comisión que debía enviar a tiempo el documento.

La culpa es de mis asesores

La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, finalmente se pronunció sobre las denuncias de supuesta gestión de cargos públicos, a través de un comunicado difundido este domingo 22 de agosto del 2021.

Según publicó El Comercio Jiménez acusa a sus asesores de supuestamente aprovecharse de sus cargos para beneficios personales. “He sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores, quienes tomándose mi nombre han mal utilizado mis equipos de comunicación personal, teniendo claros propósitos de aprovecharse de sus cargos para beneficios personales”.

La constante en la política ecuatoriana desde que asumió el poder el traidor de Moreno, ha sido echar la culpa a Correa por todo lo malo que sucede en el país; Con ello han intentado justificar la ineptitud, traición y corrupción.

Confirmado.net