La sentencia en el llamado Caso “Sobornos” causó gran polémica en diversos sectores especializados en derecho penal del país. Yudith López Soria, abogada, catedrática, autora de varios libros especializados en derecho penal realizó un análisis técnico de la sentencia emitida en el caso «Sobornos» por el polémico tribunal de jueces que encabezó Iván León.

En una clara y didáctica exposición difundida en su canal de YouTube Derecho Penal con Yudith López Soria, explicó paso a paso la serie de vulneraciones al principio de legalidad en la sentencia que la calificó de «insustentable técnica y legalmente».

- Publicidad Inline Ad -

“Cómo podríamos decir que no es arbitraria una sentencia que quebranta el principio de legalidad, que no tiene en cuenta el principio de temporalidad, que tergiversa la aplicación favorable de la Ley, que crea una nueva norma penal que no existía con la combinación de una norma vigente y aplicable y otra futura y menos favorable y como puede haber seguridad jurídica en una sentencia mal motivada e injustificada con respecto a la convicción del fallo sancionatorio?

A las críticas sobre el contenido de la sentencia y sus diferentes vulneraciones, se ha sumado la denuncia sobre la modificación de la sentencia como aseguró Jorge Luis Ortega, Abogado Litigante, Master en Derecho Penal por UASB, Profesor, Conferencista, Deportista y Padre. Socio en Ortega Rosero Abogados.

MODIFICAN SENTENCIA



Los jueces del caso Sobornos habrían incurrido en varios delitos como fraude procesal y prevaricato al aumentar 300 fojas y -de esa forma- modificar el contenido de la sentencia, denuncia el abogado @ortegajorgeluis pic.twitter.com/e6K85H0tCm — Periodismo en buseta (@relicheandres) May 11, 2020

Confirmado.net / Informa Ecuador