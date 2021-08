Las redes sociales se llenaron de emoción, nostalgia y tristeza por el fallecimiento de don Rodrigo Paz Delgado, presidente vitalicio de Liga Deportiva Universitaria, ex ministro de Finanzas, ex alcalde de Quito y ex candidato presidencial. Paz marcó una época en el fútbol ecuatoriano al ser el único dirigente en llevar al club blanco a ganar la Copa Libertadores de América.

Las redes sociales se llenaron de publicaciones en relación con este acontecimiento:

Su legado, su alegría, su buen humor, su sabiduría y calidez humana vivirán siempre en quien sepa amar los colores de LIGA como él los amó.



Hasta siempre Don Rodrigo Paz Delgado, el mejor dirigente de la historia del fútbol ecuatoriano.



Papá Oso eterno. pic.twitter.com/sJiMHOvce0 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 17, 2021

Rodrigo Paz ha fallecido. Un gran alcalde, dirigente deportivo y sobre todo un ser humano entrañable. Que dolor!! — Fernando Carrión M. (@fcarrionm) August 17, 2021

Murió Rodrigo Paz, el dirigente más exitoso del fútbol ecuatoriano, el último de su linaje. Se lo va a extrañar por su personalidad y obras dentro del fútbol. Un actor estelar se ha ido. — Esteban Ávila Villagómez (@estebanavila) August 17, 2021

Mi más sentido pésame a Esteban y toda la Familia Paz por el fallecimiento de Don Rodrigo Paz Delgado. Un caballero que pude conocer y vivir momentos extraordinarios para LDU y todo el fútbol ecuatoriano. Paz en su tumba. pic.twitter.com/aBpHXuPw8y — José F. Cevallos (@panchocevallosv) August 17, 2021

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Don Rodrigo Paz Delgado, dirigente histórico de @LDU_Oficial, que se dedicó con gran pasión por el crecimiento del fútbol sudamericano. QEPD. https://t.co/yAcQQmU6ML — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 17, 2021

No hay palabras en este mundo para expresar la pérdida de Don Rodrigo Paz Delgado, más allá en lo deportivo "un ganador absoluto", siento que hemos perdido un padre todos quienes amamos esta noble institución.



Gracias eternas "Papá Oso". pic.twitter.com/XoU60ohlYq — El Paton👣 (@ElProfeBauza) August 17, 2021

