El Asambleísta Fausto Jarrín intervino en el juicio político contra Pablo Celi. Su discurso fue frontal preciso y políticamente correcto.

Aquí sus frases más destacadas:

“Aquí hemos venido a escuchar a un sinvergüenza como Pablo Celi, hemos tenido que escuchar 4 horas de una oda al cinismo”.

“Pablo Celi es el corrupto, legado del Trujillato al igual que Iñigo Salvador el Procurador que se allana a las demandas internacionales y que defiende a las transnacionales en derimento del estado ecuatoriano”

Que fue legal su paso por la Contraloría dice Celi; ¿Cuándo vino a esta Asamblea? .. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer respetar este espacio posesionando a las autoridades que se deben posesionar?; Aquí tenía amigos, aquí tenía encubridores sin embargo nunca vino acá a posesionarse como debía, por respeto a la Asamblea, por respeto al pueblo ecuatoriano y tiene el cinismo de venir a hablar de legalidad de sus actos .. sinvergüenza!!”

“Celi fue miembro del Comité de negociación con Odebrecht .. les pregunto colegas asambleístas ..¿Algunos de ustedes conocen que se consiguió en ese Comité?..¿Cuánto dinero recuperaron Celi sentado junto a Diana Salazar, Iñigo Salvador negociando con la corrupción, mientras además eran acusadores en el Caso Sobornos?; Dos días después de esa mesa, estaban sentados en la audiencia de juicio: jueces y parte impulsados por el Trujillato, defendidos por muchos de ustedes que ahora sueñan con Correa, sino le nombran a Correa no existen..”

“Estamos juzgando políticamente a Pablo Celi, inauguren la decencia, no estamos juzgando a Rafael Correa no distraigan la atención de la ciudadanía de 4 años de ignominia y corrupción lacerante al pueblo ecuatoriano..”

“Que exige el debido proceso dice Celi .. debido proceso colegas asambleístas como el que pensará el que tuvieron dos jueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron destituidos por pedido de el en rueda de prensa interfiriendo en las decisiones jurisdiccionales de jueces penales junto a la Fiscal y junto a un delegado del Procurador… ese tipo de proceso exige Celi ..”

“Ese tipo de debido proceso debió haber exigido siempre, no cuando aplaudían los allanamientos y las órdenes de prisión a la madrugada contra los miembros de la Revolución Ciudadana que muchos de ustedes aplaudían y siguen aplaudiendo y siguen defendiendo .. por las fuerza de las circunstancias cierto o por influjo psíquico cierto, jamás con pruebas reales .. farsantes” !!

“Que alivio siento que un sujeto miserable como el a quien conozco desde niño en el Fadi, luego a Liberación Nacional, luego con el flaco querido, al gobierno de Bucaram, luego con Gutiérrez y para acabar siendo punta de lanza contra los opositores de Moreno .. de que ética ideológica nos puede hablar un sinvergüenza como ese, a no olvidar la historia para que nunca más un zoquete nos venga luego a querer convencer de lo que no es..”

“Sobre los cargos de delincuencia organizada … como podemos permitir tanta sinvergüencería, tanta prepotencia, no necesitamos venir acá a leer los chats de Celi, nos basta el testimonio del sobrino donde explica como se repartían la plata Celi, su hermano y su sobrino..”

“Para quienes solo entienden del odio para quienes no ven más allá de si Rafael Correa, les cuento un dato, en el caso Sobornos no hay ni un solo examen de Contraloría, yo solicité como prueba a la jueza Camacho esos exámenes o la certificación de que las haya habido y el juez León me negó en la audiencia de juicio..

“Los juicios a Rafael Correa y Jorge Glas se van a caer por absurdos, por ridículos no por algo que vaya a hacer esta Asamblea, el influjo psiquico es algo que no existe para sentenciar penalmente a nadie, lo que debemos de una vez por todas es devolverle la verdad al pueblo ecuatoriano, mirarle a la cara y decirle que pasó con la entrega de hospitales, con los cupos de la Agencia Nacional de Tránsito con la compra de voto que había aquí, ahí vamos a recuperar la confianza, mientras sigamos diciendo mentiras seguiremos siendo inservibles como Asamblea.”

