Marchas y contramarchas. Dimes y diretes. Todos hinchados, digo, henchidos de patriotismo, porsiaca les ponen de candidatos. Movida estuvo la semana. Nada como para asustarse; pero sí para reeditar la fórmula perversa del anterior cogobierno: culpar de todo a Correa. Favor que le hacen. Y pese a tanta movilización y poquísima agitación, con amenazas de los arrepentidos y las consabidas advertencias del que les vendió bolas y falsas promesas, volvió a subir el precio de los combustibles. Así es el neoliberalismo, llueva, truene o relampaguee, tienen que obedecer al amo imperial, sólo así a los lacayos les queda su cualquier cosita…

Los del otro lado de la Plaza Grande tramitan su propio conflicto en medio de griteríos acusatorios y hasta botellazos de agua. Algunos malquerientes desearían que la botella hubiera sido de cristal y el agua hirviendo. De todas maneras el Yunda recibió su bautizo y don Morales, botella en mano, ya es una figura. Le dicen “aguatero”. De “la gente de bien” se escucha que el susodicho no vale para Alcalde, que no le da la pinta ni el peinado. “¡Quéstaspes!, al Canguil no le hicieron anda, con tanta cag…, digo, con tantos chanchullos”. “Oye shunsho, qué le han de hacer pes, ¿no ves que son de la misma gallada?” Entre bomberos no se pisan la manguera. Cortes y Tribunales armaron el relajo, ahora deben resolverlo.

El agente cobrador del Banco del Pacífico quiere que olvidemos que a ese banco lo quebraron los banqueros y se recuperó en manos del Estado, hasta convertirse en el mejor. Ahora se relamen por volver a privatizarlo; y para bajar su costo, armó el ridículo con lo del Emelec y un crédito con ese banco y su auspicio publicitario que es legal aquí y en la cochinchina; pero aprovechó para atacar de pasadita a Correa y tirarse en contra a toda la hinchada del equipo eléctrico, cuyo presidente le desmintió categóricamente, mostrando que está al día en sus créditos. Más bien se le enrostra el financiamiento del Banco de Guayaquil para la construcción del estadio de Independiente del Valle, que llevaría el nombre del banco del barrio. Aclaramos que todo esto es legal. Lo que molesta es el maniqueísmo para afectar la imagen del Mashi Rafael, insinuando la corrupción. Igualito al antecesor.

En todo se parecen. El anterior dijo que Correa construyó un puente a ninguna parte. Poco después inauguró dicho puente junto al Presidente colombiano, cuyo predecesor se disculpó por la demora en la construcción del tramo paisa del eje vial sobre el río Mataje. El sucesor acude con bombos y platillos a vanagloriarse de la puesta en servicio internacional de una de las grandes obras de la Revolución Ciudadana. Pero se le olvidó “acusar”, como es la consigna, que ese corredor de integración regional es “culpa de Correa”. Ningún medio ha aclarado ni ha pedido disculpas. Lo que no podrán borrar de la memoria colectiva es su reconocimiento y gratitud a RC.

Artículo publicado por Juan Cárdenas

Confirmado.net