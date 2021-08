La Asamblea Nacional lleva a cabo el juicio político en contra de Pablo Celi De la Torre, ex funcionario que actuó de Contralor (s) sin tener la legitimidad para ello, que se arrogó funciones y fue utilizado por el inepto traidor de Moreno para perseguir a cientos de familias que trabajaron durante el gobierno de la Revolución Ciudadana.

El asambleísta Juan Cristóbal Lloret principal interpelante en el juicio contra Celi, reiteró que el ex funcionario ejerció el cargo por la fuerza, no por un acto administrativo, si no por la fuerza de sus actos y el apoyo del Gobierno de Moreno.

“No pretendemos jamás poner en riesgo la estabilidad de las decisiones de la Contraloría, ni la seguridad jurídica de la misma, eso le corresponderá a las autoridades jurisdiccionales en su momento”, reiteró.

Indicó que Pablo Celi De La Torre se autoproclamó Contralor General del estado subrogante, sin ningún acto administrativo sin ningún acto de talento humano y que el régimen anterior con la clase política pretendieron le dieron legitimidad a un acto administrativo inexistente.

EN CONTEXTO

El ex funcionario público Pablo Celi De la Torre, acusado por Fiscalía de pertenecer a una red de delincuencia organizada que guarda prisión en la cárcel 4 de Quito, se arrogó funciones y fungió como Contralor subrogante de manera ilegal durante el gobierno de Moreno, con la consigna de perseguir a Correa y los colaboradores de sus gobiernos.

Celi De la Torre deberá enfrentar un juicio político y probablemente un juicio penal por varias acusaciones, entre ellas la de usurpación de funciones, hecho que no se pudo desmarcar durante los 4 años de su gestión y recientemente en las comparecencias de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Breve recuento

El 27 de mayo del 2017 apenas asumió el poder Lenín Moreno, el Contralor en ese entonces Carlos Pólit firmó 3 acciones de personal: No. 913 en la que dispone la remoción del Cargo de Subcontralor General a Pablo Celi de la Torre la misma que entraba en vigencia el 2 de junio del 2017; No. 914 en donde se designa a la Dr. Sabett Chamoun Villacrés como Subcontralora General, designación que entraba en vigencia el 2 de junio; No. 915 en donde se designa a la Dra. Sabett Chamoun Villacrés subrogar el cargo de Contralor General, la misma que entraba en vigencia el 2 de junio.

El 2 de junio de 2017 entró en vigencia la Acción de personal 913 (removido de Subcontralor), 914 y 915..

Se notificó a Pablo Celi la Acción de Personal No. 913 a las 16:10, documento que contiene la firma de Adrián Bustos. Pablo Celi rompió el documento.https://www.youtube.com/embed/El9rP-Ua80I?feature=oembed

El 7 de junio de 2017 Carlos Pólit presentó la declaración juramentada firmada en el Consulado de Ecuador en Miami, en la cual decía que Celi había sido destituido y que Chamoun había sido encargada como contralora subrogante.https://www.youtube.com/embed/b5W5RI32Xns?feature=oembed

Al mismo tiempo la ministra de Justicia de entonces, Rossana Alvarado en rueda de prensa declaró: “Pablo Celi es el Contralor Subrogante”; Se producen Incidentes en Contraloría.

El 20 de junio de 2017, Carlos Pólit renunció al cargo de Contralor General del Estado. Al siguiente día 21 de junio Celi De la Torre se autoproclamó Contralor subrogante, publicó en el Registro Oficial el Acuerdo firmado por el que se nombró Contralor subrogante.

El 8 de mayo de 2019 el CPCCS Transitorio liderado por Julio César Trujillo, “ratifica a Pablo Celi como Contralor General subrogante y que pidió que permanezca en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del periodo para el que fue elegido el titular (Carlos Pólit) y en tanto discurra el proceso de transformación de la Contraloría General del Estado en Tribunal de Cuentas”.

El Consejo Transitorio dio legitimidad a una situación jurídica – administrativa inexistente sin tomar en cuenta la base jurídica que determina la Constitución de la República en los artículos 226 y 233.

Razones por las que Celi debe ser censurado por arrogarse funciones

El secretario General de Contraloría certificó como pruebas compulsas la existencia de las acciones de personal 913 (Pólit destituye a Celi de Sub Contralor); 914 (Pólit nombra a Sabett Chamoun Sub- Contralora) y la 915 (Nombra a Chamoun, Contralora.

Pablo Celi se quedó por la fuerza, ningún acto legitimo lo designó, eso se llama usurpación de funciones.

Analistas señalaron que así actuó Lenin Moreno con el Trujullato: acumulación del poder, en varias Instituciones públicas para delinquir, abusando y apropiándose de una Consulta Popular mañosa y deshonesta.

