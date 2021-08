Actualmente en España hay migrantes que están siendo desalojados ya que los desahucios no se han paralizado. Hace poco un migrante ecuatoriano se suicidó al ser echado del lugar donde vivía.

El actual gobierno suspendió los servicios ayudaban a los migrantes que han quedado en total abandono.

Viviana Guevara, migrante ecuatoriana recuerda que el gobierno de Rafael Correa fue el único que se preocupó por los migrantes y sus familias, les protegió, creó leyes en defensa de sus derechos e incrementó servicios como la asesoría jurídica y psicológica para los afectados por las hipotecas.

El embajador de Ecuador en España, Pascual Del Cioppo dijo en una entrevista que los desahucios en España ya no existen y que desde la Embajada ecuatoriana en ese país hizo millonarios pagos a empresas relacionadas con Podemos. Sin mostrar documentos Del Cioppo agregó que al no existir los desahucios, no sé que asesoraban.

La realidad es que los desahucios en España existen, no se han suspendido. Los migrantes ecuatorianos no tienen apoyo legal para frenar la acción de la banca española y hace poco tiempo un ecuatoriano se suicidó por no tener recursos para pagar el lugar donde residía. Eso sucedió el 26 de junio de 2021, un mes después que Guillermo Lasso asumió la presidencia de la República.

