El arte milenario de Feng Shui se ha utilizado en la decoración del hogar con el fin de aprovechar las buenas energías del ambiente y sus elementos para lograr el equilibrio y bienestar del ser humano, ayudándolo a liberar energías negativas, elevar el ánimo, atraer salud, dinero y amor.

Miulin Lama de Tempo Design, sostiene que para atraer esta energía y la misma influya positivamente, es fundamental distribuir los elementos decorativos de la casa de manera correcta. La sala es un lugar donde debemos poner especial enfoque ya que es el corazón del hogar, donde se pasa más tiempo libre y se generan vínculos sociales y familiares de gran importancia.

Este espacio es muy transitado y tiene una acumulación de varias energías, razón por la cual el Feng Shui ayuda a que las personas se sientan bienvenidas, cómodas y relajadas en este ambiente. Miulin, a continuación, brinda algunos consejos para armonizar tu sala y convertirla en una estancia cálida y acogedora.

Orientación

En la sala del hogar se crean las relaciones interpersonales, por ello se necesita tener espacio suficiente para brindar confort a los visitantes. Debe existir distancia entre los sillones, la mesa y todos los muebles a fin de que la energía fluya en todo el ambiente.

Para ello, la ubicación y orientación del sofá, puff, butacas, debe ser más poderosa y procurar que las personas permanezcan frente a frente o lado a lado. Miulin, recomienda situar el sofá principal frente a la puerta, de manera que esta quede visible al momento de sentarse, pero sin estar en línea directa ni de espaldas a la misma.

Si se necesita poner el sofá de costado, usa un espejo que refleje la puerta, o colócalos en forma de “L”, como el sofá seccional Klaus que aportará por sus colores y su textura aportara armonía, esto puedes acompañado con butacas individuales.

Importancia de color y las texturas

El color es el elemento fundamental para despertar los sentidos de las personas, cada gama propone una estimulación distinta. Si en un ambiente predominan los colores cálidos (colores tierra: amarillo, naranja, rojo, beige), las relaciones interpersonales serán empáticas e intensas. Y si tiene colores fríos (colores grises: azules, tonalidades de negro), las relaciones interpersonales serán sutiles y serenas. Asimismo, las texturas son la herramienta para comunicar la personalidad de cada uno y expresar ideas.

Es así, que nueva colección de sofás de Tempo Design está caracterizada por la inclusión de colores naranjas, azules, cremas y las texturas de cuero, tela con detalles metálicos y maderados para generar una armonía perfecta y nivelación del estímulo visual.

Organiza y limpia

Es importante mantener la sala bien ordenada y libre de demasiados detalles y cosas. Para iniciar el proceso de orden primero revisa las cosas que tienes en tu sala y retira todo lo que no se use, lo demás trata de organizarlo en cajas decorativas o cajones, de manera que no esté a la vista de todos. De esta manera se mantiene el orden todos los días.

Crea espacios únicos

La sala de la casa debe tener áreas que motiven a que fluya una conversación para crear momentos únicos. Miulin Lama, comenta que, “Este espacio se ha vuelto muy concurrido a causa de la pandemia, y es por esto que Tempo Design ha tomado como punto de partida la comodidad, el estilo, bienestar e interacción que se pueda generar con las visitas o núcleo familiar”.

Lograr esta conexión resulta ser más fácil en espacios pequeños, ya que los sofás y sillas están cerca. Pero en espacios grandes se aconseja crear divisiones, para ello se puede colocar el juego de sofás en medio de la sala, y en las esquinas poner sillas o pufs con una mesa auxiliar. Otra idea es crear un área de lectura, con un librero y dos sillas donde invitados puedan conversar, o interactuar con las mascotas de la casa para crear un vínculo, como es el caso del sofá Tasha de Tempo Design, que incorpora una cama para los peludos de la casa.

Asimismo, el diseño el L del sofá Gunter permite crear un espacio de interacción perfecto. El mismo está elaborando en madera, recubierto de tela, patas metálicas y sus colores neutros armonizan el espacio. Y por último, la sala Ilona, ofrece confort y elegancia al ambiente, está compuesta por un sofá de dos puestos y uno de tres puestos, tiene estructura de madera recubierta de cuero, patas de madera y cabecera extensible, ideal para relajarte en todo momento.

Usa accesorios

En elFeng Shui hay cinco elementos fundamentales que deben estar presentes en la sala de tu hogar como es el fuego, la tierra, la madera, el metal y el agua. Los mismos los puedes colocar como accesorios decorativos.

Para incluir el fuego, puedes usar velas o luz natural que entre por alguna ventana. La madera es el material más simple, ya que muchos muebles son de este material o se le puede dar un toque minimalista con el uso de marcos de madera o figuras decorativas.

De igual manera a la tierra, se le puede dar protagonismo con una planta o algún centro de mesa que pueda ser llenado con diversos tipos de arenillas. El agua, por su parte, puede estar presente en las peceras, y plantas acuáticas. Y para el metal se puede usar detalles de cromo, bronce o colores metálicos.

Tempo Design, con cada colección que presenta en el mercado, buscar innovar a través de diseños únicos y de vanguardia que se acoplen a las diferentes necesidades y armonía de los espacios.

