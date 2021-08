- Publicidad Top Ad -

La comunidad internacional considera claramente a EE.UU., que ha estado exagerando la “teoría de la fuga del laboratorio” y participando en ataques infundados contra China, como uno de los principales responsables de la filtración del COVID-19, dijo una persona con información privilegiada al Global Times.

Junto con el laboratorio de Fort Detrick, un laboratorio biológico de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Chapel Hill, dirigido por el conocido experto estadounidense en coronavirus Ralph Baric, se ha convertido en el centro de las sospechas del público en la búsqueda de los orígenes del COVID-19, y muchos observadores señalan su escaso historial de seguridad y la falta de voluntad de los investigadores para hablar públicamente.

El equipo de Ralph Baric es la autoridad en lo que respecta a la investigación [de coronavirus], con una capacidad ampliamente reconocida en la sinergia y la modificación de coronavirus, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, instando a EE.UU. a invitar a expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a investigar las instalaciones de la UNC. “Una investigación sobre el equipo y el laboratorio de Baric aclararía si la investigación de coronavirus ha creado o creará el SARS-CoV-2”, dijo Zhao durante una conferencia de prensa a finales de julio.

La comunidad internacional considera claramente a EE.UU., que ha estado exagerando la “teoría de la fuga del laboratorio” y participando en ataques infundados contra China, como uno de los principales responsables de la filtración del COVID-19, dijo una persona con información privilegiada al Global Times.

- Publicidad Inline Ad -

Con un entorno más [maduro] de sintetización y funcionamiento de los virus de laboratorio, así como con casos de filtración de virus en la historia, es más probable que el COVID-19 se filtrara desde los laboratorios estadounidenses si la afirmación de la filtración de laboratorio es cierta, dijo un especialista en bioseguridad chino apellidado Li (seudónimo), que trabaja en un instituto de investigación afiliado a la Academia China de Ciencias.

“Hacemos un llamamiento a la OMS para que ponga a los laboratorios estadounidenses, incluido el situado en la UNC, en su segunda fase de investigación”, dijo Li al Global Times.

Accidentes frecuentes en los laboratorios

Al igual que el laboratorio de Fort Detrick, la opinión pública ha descubierto que los laboratorios de alta seguridad de la UNC han desarrollado una reputación por sus frecuentes accidentes, atribuidos a procedimientos de seguridad poco estrictos. El laboratorio de UNC-Chapel Hill informó a los funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos de 28 incidentes de laboratorio relacionados con organismos modificados genéticamente entre enero de 2016 y junio de 2020, según ProPublica, un sitio web de noticias sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York.

Seis de los incidentes involucraron “varios tipos de coronavirus creados en laboratorio”, según un artículo publicado por ProPublica en agosto de 2020. “Muchos fueron diseñados para permitir el estudio del virus en ratones”, añadía.

Los seis accidentes relacionados con el coronavirus de los que informó la UNC estaban llenos de errores básicos y de medidas correctivas incorrectas, según descubrió el Global Times.

En agosto de 2015, por ejemplo, un ratón que había sido infectado con un tipo no revelado de virus “adaptado a los ratones” se soltó de la mano enguantada de un investigador y cayó al suelo del laboratorio. Funcionarios de los NIH dijeron a ProPublica que era un tipo de “coronavirus asociado al SARS”. Se pidió a los trabajadores involucrados en el incidente que informaran de su temperatura y de cualquier síntoma durante 10 días consecutivos.

En abril de 2020, un ratón se volcó en la mano de un investigador y le mordió un dedo índice a través de dos capas de guantes. La mordedura del ratón provocó una posible exposición a una cepa de SARS-CoV-2, que se había adaptado para crecer en ratones, según el informe de la UNC. Sin embargo, en lugar de ser puesto en cuarentena médica, el investigador sólo se sometió a 14 días de autoaislamiento en su casa.

Era más probable que los laboratorios de la UNC filtraran inadvertidamente el virus a través de los accidentes que infectaron a los humanos, aunque la posibilidad era teóricamente pequeña, dijo Li.

“Un solo incidente como el de la UNC difícilmente podría causar una evolución inmediata del virus o una amplia propagación”, dijo Li al Global Times, “pero existe la posibilidad de que la fuga haya conducido a una propagación del virus modificado entre los humanos – potencialmente hasta varios cientos de personas – a través de un período de tiempo, y que el virus evolucione durante las transmisiones de humano a humano o de humano a animal”.

El opaco sistema de bioseguridad de EE.UU.

Los accidentes de los laboratorios de la UNC son solo la punta del iceberg cuando se trata del poroso sistema de laboratorios biológicos de Estados Unidos. En 2015, una investigación de USA Today reveló “cientos de errores de laboratorio violaciones de seguridad e incidentes cercanos” que han ocurrido en los laboratorios biológicos de costa a costa en los últimos años, que ponen “los científicos, sus colegas y a veces incluso el público en riesgo.”

Varios virólogos y biólogos chinos que habían tratado con sus colegas estadounidenses compartieron su preocupación por el sistema de bioseguridad poco transparente de Estados Unidos, que, como señalaron muchos, carece de mecanismos adecuados de notificación y supervisión de la información.

Algunos laboratorios estadounidenses conservan muestras de los virus que descubren en lugar de informar sobre ellos, dijo Yang Zhanqiu, virólogo de la Universidad de Wuhan. “Algunas muestras se conservan incluso durante décadas”, declaró Yang al Global Times.

La falta de mensajes ascendentes es también un gran problema, señaló Li. Por lo general, los laboratorios de primera línea que llevan a cabo proyectos biotecnológicos confidenciales o sofisticados no son castigados si no informan, o sólo informan de una parte de la historia completa con la aquiescencia o la ignorancia de los niveles superiores, dijo Li. Por eso, el gobierno estadounidense o incluso el presidente se limitan a veces a decir “no lo sé” cuando responden a las preguntas de los medios de comunicación y del público, ya que no saben lo que ocurre exactamente [en los laboratorios de primera línea]”, añadió.

En el caso de los seis incidentes relacionados con el coronavirus en los laboratorios de la UNC, la universidad se negó a responder a las preguntas sobre los incidentes o a revelar detalles clave al público, incluidos los nombres de los virus implicados, la naturaleza de las modificaciones realizadas en ellos y los riesgos que suponían para el público, dijo ProPublic, señalando que esto era “contrario a las directrices de los NIH”.

Al parecer, la UNC no ha pagado ningún precio por su reticencia. Numerosos casos similares han puesto de manifiesto las lagunas de supervisión en el sistema de bioseguridad, según han señalado algunas personas con información privilegiada, advirtiendo que esto puede llevar a que algunos investigadores o laboratorios individuales de EE.UU. “hagan lo que quieran”.

En la Universidad de Iowa, el científico Stanley Perlman puso en marcha un trabajo sobre el mortal virus MERS sin la aprobación de la facultad, según informó el Des Moines Register en diciembre de 2014. Peor aún, el equipo de Perlman llevó a cabo la investigación sobre el MERS en un laboratorio de nivel 2 de bioseguridad, en lugar de en una instalación de nivel 3, como exigen los reguladores federales, decía.

La universidad también fue acusada de “retener indebidamente los formularios” que permitirían al público evaluar “si algo del agente mortal importado de un colaborador en España fue robado, perdido o liberado”, según Des Moines Register.

Li, que ha tratado personalmente con expertos estadounidenses, declaró al Global Times que, aunque las políticas del gobierno estadounidense en materia de bioseguridad parecen cautelosas y suaves, unos pocos investigadores individuales (a menudo con conexiones militares) en laboratorios de primera línea sin verificación técnica extranjera son “innovadores, abiertos y audaces”, dijo.

Teniendo en cuenta la postura de liderazgo en biotecnología de EE.UU. y la ignorancia intencionada de los departamentos gubernamentales, Li cree que existe la posibilidad de que investigadores individuales o equipos de EE.UU. puedan, por ejemplo, basándose en su considerable colección de cepas de coronavirus, haber modificado secretamente un precursor de virus como el COVID-19 sin permiso. “No podemos descartarlo sin más”.

Doble rasero contra China

En EE.UU. hay muchos biobancos que cubren una serie de industrias, como la agricultura y la energía, lo que contribuye a una enorme base de datos de muestras que China no tiene, dijeron personas de dentro a las que llegó el Global Times.

Nadie puede garantizar que los biobancos estadounidenses sean 100% seguros y estén sujetos a una supervisión eficaz, señalaron.

Con un historial mixto en materia de seguridad, la actitud ambigua y de doble rasero de EE.UU. respecto a la teoría de la filtración del laboratorio de COVID-19 ha llevado a muchos en el público a ser cada vez más sospechoso: sigue difamando a los laboratorios chinos por “filtrar el virus”, mientras intenta encubrir su situación interna.

Anthony Fauci, uno de los principales expertos en salud pública de EE.UU., fue criticado anteriormente por personas de dentro y fuera de EE.UU. por no ser coherente con la teoría de la fuga de laboratorios. Fauci rechazó la afirmación en julio, lo que contradecía sus declaraciones anteriores, como que “no estaba convencido de que el COVID-19 se desarrollara de forma natural” y que pedía más investigaciones centradas en los laboratorios chinos.

Sin embargo, el experto en coronavirus Baric, cuyo equipo habría refutado la teoría de la fuga de laboratorio, declaró a los medios de comunicación españoles que algunos virus creados por el hombre pueden ser “disfrazados” como si procedieran de la naturaleza mediante técnicas, e incluso dio a entender que los archivos del Instituto de Virología de Wuhan (WIV) tienen las respuestas que la gente desea.

Baric también estuvo entre los científicos que escribieron conjuntamente una carta en mayo para criticar la investigación de la OMS sobre los orígenes del virus, que había dictaminado que la liberación en el laboratorio de Wuhan era “extremadamente improbable”. “Una investigación rigurosa habría revisado el nivel de bioseguridad bajo el cual se llevó a cabo la investigación del coronavirus del murciélago en el WIV”, citó la NBC a Baric en junio.

Irónicamente, mientras calumnia a los laboratorios chinos con la afirmación del lableak, EE.UU. sigue suprimiendo las voces que piden investigaciones sobre sus propios laboratorios. Después de que Peter Daszak, un zoólogo británico que había estado en Wuhan como miembro del equipo de expertos de la OMS, condenara a The New York Times por dedicarse a malinterpretar selectivamente a los expertos de la OMS para adaptarlos a su propia narrativa, fue difamado por los medios de comunicación occidentales y se le cortó la financiación.

La viróloga australiana Danielle Anderson, la única científica extranjera que ha trabajado en el laboratorio de alta seguridad BSL-4 del WIV, fue amenazada por algunos teóricos de la conspiración extrema por defender el WIV y refutar la filtración del laboratorio diciendo. Tuvo que llamar a la policía y bloquear la aplicación en funcionamiento por motivos de seguridad, según informó el Sydney Morning Herald en junio.

Las plataformas de medios sociales occidentales también ayudaron a cerrar a quienes plantean cuestiones legítimas sobre los laboratorios estadounidenses, según el Global Times. “Greg Rubini”, por ejemplo, una cuenta de Twitter que, según el gobierno estadounidense, pertenece a un teórico de la conspiración de derechas, fue suspendida tras publicar tuits en los que se acusaba a los laboratorios estadounidenses, incluidos los de la UNC, de filtrar el COVID-19.

Impulsado por la necesidad política de desprestigiar y reprimir a otros, Estados Unidos se ha dedicado a enturbiar las aguas, a estigmatizar y a convertir el estudio de rastreo del origen del COVID-19 en un arma política, dijo Zhao el viernes.

EE.UU. “ha hecho de la mentira, el vilipendio y la coacción su práctica operativa habitual, sin ningún respeto por los hechos, la ciencia o la justicia”, dijo el portavoz de FM Zhao. “Este comportamiento despreciable dejará una mancha en la historia de la lucha de la humanidad contra las enfermedades”.

Artículo original en inglés de Global Times

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Relacionado