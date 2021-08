- Publicidad Top Ad -

Estremece conocer que Pablo Celi, Esteban Celi, Pablo Flores, Roberto Barrera, José Agusto Briones, Santiago Cuesta, obviamente Raúl de la Torre y otros, participaron en una red de corrupción que recibía coimas millonarias.

En su testimonio anticipado dentro del proceso penal contra Pablo Celi y otros, ratificó que dio dinero a Esteban Celi para gestionar los pagos que entregó la empresa NoLimit. “Esto generó un acuerdo de pago de un porcentaje del 20% para Roberto Barrera, Esteban Celi, Pablo Celi, Pablo Flores y mi persona”, aseguró De la Torre.

Raúl De la Torre es una de las seis personas llamadas por Fiscalía a rendir testimonio anticipado dentro del proceso por el delito de delincuencia organizada.

“Tengo que aclarar que yo no he tomado el nombre del señor Pablo Celi, no he tomado el nombre del señor Pablo Flores Cueva, no he tomado el nombre del señor Esteban Celi De la Torre. En los audios que se encuentran transcritos (en el expediente) ustedes podrán observar que procuro siempre no dar los nombres de ellos, por cuidar el cargo que en ese momento desempeñaba Pablo Celi como contralor general del Estado”.

Esa frase resume de alguna forma el testimonio anticipado que por vía telemática José Raúl De la Torre, exasesor de Petroecuador y familiar del excontralor Pablo Celi, da desde la delegación consular de Ecuador en Washington, Estados Unidos, dentro del caso Las Torres, proceso penal que investiga el delito de delincuencia organizada.

La intervención de De la Torre, la cual fue solicitada por la fiscal general, Diana Salazar, viene dándose desde poco después de las 09:00 de este viernes 6 de agosto. El exfuncionario público de la Arcotel y de Petroecuador fue sentenciado en Estados Unidos a mediados del 2019, luego de que se declaró culpable de ser parte de una red de corrupción que operó en la empresa pública Petroecuador entre 2018 y 2019.

Ante el juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), De la Torre contó que ingresó a Petroecuador, entre finales de 2028 y mediados del 2019, a trabajar como asesor de la gerencia nacional que en ese momento estaba a cargo de Pablo Flores y fue por recomendación de su amigo Roberto Barrera. Él había sido contratado para asesorar en el tema jurídico y de Contraloría al gerente y luego se le extendieron poderes para representar a Pablo Flores.

De la Torre reconoció que tenía una relación cercana con Esteban Celi, hermano del entonces contralor Pablo Celi. Esteban Celi le habría manifestado al por ingresar asesor de Petroecuador que existía una empresa llamada Nolimit, la cual era dueño su amigo personal José Luis De la Paz y que tenía ciertos temas pendientes sobre todo de planillas por unos trabajos realizados dentro de un sinnúmero de contratos entre Nolimit y Petroecuador.

Que sería prudente y favorable ayudar a que esos pagos se puedan gestionar, le habría dicho Esteban Celi a De la Torre, y que debido a la relación de amistad que tiene él con De La Paz iba a fijar un porcentaje de dinero a cambio, a modo de coima, de las planillas que se llegasen a cancelar.

Del acontecimiento le habría comunicado De la Torre a Roberto Barrera, explicando que obviamente existía la posibilidad de un porcentaje económico a recibir por el pago de esas planillas. Barrera le habría respondido que va a poner en conocimiento de Pablo Flores y que le daría una respuesta.

De la Torre dice que Barrera se reunió con Flores y le manifestó la propuesta. Luego de un tiempo, Barrera se habría comunicado con él para decirle que Pablo Flores aceptó, pero que la única condición que ponía Flores es que el dinero a recibir se lo dé por intermedio de Barrera y que sea esta persona quien se encargue de saber los valores que tenía que recibir el entonces gerente de Petroecuador.

Según De la Torre, Flores quería recibir el dinero de manera furtiva y no mediante transacciones porque no quería dejar ningún tipo de rastro.

En ese momento De la Torre le indicó a Esteban Celi que Flores había dado el visto bueno para proceder a realizar los pagos que se tenían pendientes con la empresa Nolimit. Celi a su vez se contactó con De la Paz para explicarle que había la autorización del gerente de Petroecuador para proceder con los pagos.

Ahí fue cuando el hermano del ahora excontralor subrogante le presentó a De la Torre a De la Paz, señalándole que el accionista de Nolimit era una persona muy querida para él y con quien ya ha trabajado como abogado en otros temas, en los cuales no profundizó.

De la Torre recodó bajo juramento que mantuvo una reunión con Roberto Barrera y varios accionistas y directivos de Nolimit. Ahí la empresa no solo le habría referido a Barrera cuáles eran los contratos que se encontraban rezagados de pago dentro de Petroecuador, sino también cuales podrían ser los procedimientos al momento de realizar los pagos para recibir el porcentaje que se acordó tanto con la empresa Nolimit como con Pablo Flores y con Esteban Celi.

Testimonios anticipados de Raúl De la Torre y José De la Paz generan expectativas en abogados del caso Las Torres

“Debo aclarar que la persona encargada de mantener las relaciones de cobros en un inicio fue Esteban Celi con José Luis De la Paz por la relación que tenían. Se fijó un honorario en el cual para las planillas pequeñas, digámoslo así, se iba a realizar un pago del 5 % por planilla pagada, de los cuales el 3 % iba dirigido a Pablo Flores y el 2 % iba a Esteban Celi, Pablo Celi y para mí”, aseguró De la Torre.

Continuando con su testimonio, De la Torre refirió que se le dio a Roberto Barrera el 3 % del monto para que entregue a Pablo Flores y a su vez Barrera recibía su porcentaje. También él entregó el dinero a Esteban Celi para que disponga de su tanto por ciento a Pablo Celi, pues el mismo Esteban Celi le habría dicho que su hermano iba a “recibir una parte” del dinero.

En lo que respecta al dinero entregado al empresario inmobiliario Roberto Barrera, De la Torre recordó que dio esa parte a la esposa de Barrera, Martha Barrezueta, quien también es procesada en la causa Las Torres. Ella le habría respondido que “Robert está de viaje”, pero ya se comunica por teléfono él y se encarga de hacerle llegar el dinero a Pablo Flores.

Ante lo dicho en versión en este proceso penal por Barrera, de que el dinero que le entregó De la Torre era un regalo por ser su “guía espiritual” por varios años, Raúl De la Torre negó que le haya realizado un préstamo a Barrera y aclaró que en ningún momento tampoco le hizo una donación o un pago espiritual. Según él, ese dinero fue entregado por coimas, era la parte que a Barrera le correspondía del acuerdo al que llegaron.

Indicó también De la Torre que Esteban Celi le insistía en que confiara en José Luis De la Paz, de Nolimit. El entonces asesor de Petroecuador dijo que creía mucho y tenía mucho cariño y respeto a Esteban Celi y Pablo Celi, y recordó que un día fue a la Contraloría General del Estado y se dirigió al despacho de Pablo Celi para manifestarle “que estaba realizando este pago con Esteban Celi”. Ahí el contralor Celi le habría dicho: “Ok, no hay problema, arregla esto con Esteban (Celi)”.

Tanto las defensas de Pablo Celi como de Pablo Flores, Pablo Encalada y Marcelo Ron, respectivamente, han asegurado que De la Torre y Barrera se tomaron los nombres de sus clientes para exigir coimas. Ambos abogados no se explican cómo estas dos personas que fueron sentenciadas en Estados Unidos por un delito de corrupción en Petroecuador no han sido incluidas en la causa por delincuencia organizada Las Torres.

En otra parte del testimonio, De la Torre indicó que antes de un viaje en 2019 a Miami, Estados Unidos, se reunió con Esteban Celi en su oficina y le dijo: “Oye, esto se descontroló. Están metidos José Agusto Briones (exsecretario de la Presidencia ya fallecido y parte inicialmente del caso Las Torres), está metido Santiago Cuesta (exasesor del presidente Lenín Moreno), Pablo Flores está como loco y a Roberto Barrera no lo puede controlar. La respuesta de Celi habría sido que viaje tranquilo y que su amigo De la Paz es una persona decente y transparente.

La fisca Diana Salazar y la representante de la Procuraduría, como acusadora particular, concluyeron con sus interrogatorios a De la Torre y al momento continúan las defensas de los quince procesados haciendo su interrogatorio y contrainterrogatorio. (I)

Con información de EL UNIVERSO

