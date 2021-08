- Publicidad Top Ad -

Fue una respuesta directa y clara. Ante las amenazas y el emplazamiento de la CONAIE, el mandatario respondió: “Aquellos que dicen representar a los pobres del Ecuador. ¿y qué es lo que quieren? Quieren combustibles más baratos. ¿Para qué? ¿Para que el subsidio vaya a quién? ¿A los ricos, a los contrabandistas, o a los narcotraficantes?

“Nosotros los representamos a ellos (a los pobres), no aquellos que se visten como pobres, pero son mercantilistas, capitalistas y solo buscan la desestabilización de la democracia con fines simplemente protervos. Pero aquí les decimos claro: no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano”.

Estas declaraciones las dio el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante el evento de lanzamiento de la Estrategia Ecuador Emprendedor Innovador y Sostenible 2030, efectuado la noche de este miércoles 4 de agosto del 2021. Se trata de una iniciativa de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), que busca dinamizar el ecosistema de emprendimiento en el país.

Lasso cerró la velada y en su discurso reiteró su intención de atraer inversión extranjera para invertir en los campos petrolero y minero, con el objetivo de reactivar la economía y generar empleo durante su mandato. Dijo que actualmente en Ecuador se producen cerca de 500 000 barriles de petróleo al día y que las reservas comprobadas permitirían duplicar la producción. “Vamos a debatir con todos aquellos que quieren satanizar la actividad petrolera y la actividad minera”.

Las intervnción de Lasso se dio horas después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) difundiera un pliego de demandas al Gobierno, entre las que se incluye el cese de la ampliación de la política minera y la derogatoria de los Decretos Ejecutivos que permiten la fijación del precio de combustibles a través de un sistema de bandas. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo que daban de plazo hasta el 10 de agosto para que el Gobierno de una respuesta a sus demandas.

El Presidente reiteró que el Gobierno trabaja en la focalización del subsidio al transporte público “porque eso sí afecta a los más pobres” del Ecuador. “Aquellos que dicen representar a los pobres del Ecuador. ¿y qué es lo que quieren? Quieren combustibles más baratos. ¿Para qué? ¿Para que el subsidio vaya a quién? ¿A los ricos, a los contrabandistas, o a los narcotraficantes? No quiero pensar que aquellos que hacen oír su voz ahora de mantener el subsidio a los combustibles pretendan responder al interés de aquellos sectores a los que la sociedad ecuatoriana no tiene que subsidiar”.

Lasso dijo que, además del sector petrolero y minero, el Gobierno quiere impulsar proyectos de producción de energía eólica y fotovoltaica. “No es verdad que la explotación petrolera, minera, o proyectos hidroeléctricos no sean sustentables. Las tecnologías modernas en el mundo son capaces de llevar estos objetivos y convivir con los mejores estándares de respeto al medio ambiente. Y lo vamos a hacer de esa manera”, apuntó.

Acorde a la temática del evento, el Mandatario se comprometió a apoyar el emprendimiento. También ofreció una administración eficiente con los recursos del Estado, para reducir el déficit fiscal y evitar “medidas traumáticas” a los ciudadanos.

En su discurso, el Presidente abordó otros temas coyunturales. Dijo, entre otras cosas, que el Gobierno está analizando opiniones científicas en caso de que se requiera una tercera dosis como parte del plan de vacunación 9/100 contra el covid-19.

También aseguró que en los próximos días irá personalmente a la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de Reforma la Ley de Educación Superior que, según dijo, tiene dos objetivos: universidades libres y jóvenes libres de estudiar lo que ellos quieren en la universidad.

Confirmado.net / EL COMERCIO

