El próximo martes, la Conaie analizará las medidas que se tomarán si no son convocados al diálogo. No se descartan acciones de protesta.

Hasta este 10 de agosto el gobierno de Guillermo Lasso debe dar una respuesta a los pedidos del movimiento indígena respecto de la derogatoria de tres decretos ejecutivos que liberaron los precios de los combustibles.

Es el plazo que fijó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que en una asamblea prevista para el próximo martes analizará la posibilidad de plegarse a medidas de protesta.

Este 4 de agosto, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aseguró que esto no es “una amenaza o un problema de desestabilización”, sino de exigir respuestas ante la crisis económica que está aquejando a los sectores sociales.

La Conaie prevé enviar su propuesta y pedidos respecto de tres temas hoy (4 de agosto), que requieren atención urgente, como disponer la eliminación de los decretos ejecutivos 1158, 1183, 1054 (que se suscribieron en el gobierno de Lenín Moreno) y que liberaron los precios de los combustibles. Cesar la política minera y disponer la reestructuración de las deudas por al menos un año de parte del sistema financiero.

“Esto no es un problema político, el Gobierno debe garantizar la derogatoria de estos decretos y que nos convoque para resolver el problema de manera integral. Se ha generado una especulación en el mercado”, dijo Iza.

Rueda de prensa de la CONAIE sobre la presentación del documento que contiene nuestras demandas económicas y las propuestas frente a los temas urgentes como el alza del precio de los combustibles, créditos e intereses, entre otros.https://t.co/a4D3bHmtyU#SomosCONAIE — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) August 4, 2021

Después de entregar su propuesta, según Iza, esperan una respuesta “inmediata”, por lo que recalcó que Lasso tiene que “tomar una decisión antes del 11 de agosto, justo cuando se incrementarán los precios de los combustibles. Mientras más se acumula, más satura la crisis. La reacción social va a ser más fuerte”, enfatizó.“No es un problema político, no es un problema de desestabilización, no es un problema de amenaza. Evaluaremos (las acciones) el próximo martes en la asamblea ampliada. Ahí tomaremos una decisión frente a este pedido, a ver qué respuesta tenemos del presidente. Esperamos una respuesta del Gobierno, esperamos una respuesta para el pueblo. Vamos a esperar la respuesta el 10 de agosto y hasta ese día podamos tenerla, porque no es la primera vez que se está presentando”, advirtió Leonidas Iza.

Y en esa línea, articularán acciones de manera progresiva con los trabajadores de los sectores rurales, que podrían unirse a la movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para este 11 de agosto.

El FUT convocó a protestar el próximo miércoles entre las 16:00 y 18:00 en contra de la vigencia de la Ley de Apoyo Humanitario, la falta de empleo, la liberación de precios de combustibles y las reformas a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). (I)

Con información de EL UNIVERSO

