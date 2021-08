- Publicidad Top Ad -

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Tamara Salazar (Ecuador) y Crismery Santana (República Dominicana) se colgaron la plata y el bronce en la prueba de 87 kg de halterofilia, un deporte en el que encontraron inspiración en figuras nacionales de la disciplina.

Salazar y Santana han llevado a Ecuador y República Dominicana a los podios más grandes, desde Juegos Panamericanos hasta Mundiales, y ahora han llegado a la cúspide: el podio Olímpico. A lo largo de unas carreras de éxitos, han sabido encontrar inspiración dentro de la halterofilia de sus países, que hoy celebran sus máximas conquistas.

“En realidad quería salir en un periódico porque veía a Yuderqui Contreras y Wanda Rijo y dije: ‘yo quiero estar ahí’”, confesó el año pasado Santana a Z Deportes.

La dos veces atleta Olímpica Wanda Rijo (octava en Sídney 2000) es una histórica de la halterofilia dominicana con sus medallas de oro en Juegos Panamericanos, mientras que Contreras, tres veces Olímpica, es múltiple campeona en Juegos Centroamericanos y del Caribe, medallista mundial, y rozó el podio en Pekín 2008 (cuarta).

Por su parte, Salazar encontró motivación en dos de sus compañeras de equipo: Alexandra Escobar y Neisi Dajomes, la primera mujer ecuatoriana en coronarse campeona Olímpica, y lo hizo en Tokio 2020.

“Desde muy pequeña soñé en estar en Juegos Olímpicos. Hace cuatro (cinco) años, yo miraba por la televisión los Juegos Olímpicos de Río 2016. Le veía a Alexandra Escobar, que es nuestro ejemplo de nuestro país, a Neisi Dajomes, que también creo que es una motivación muy grande, como ustedes la ven, en cada competencia viene dando todo de ella. Con la competencia que ella hizo también me motivé tanto que ahora lo logré”, sostuvo la ecuatoriana en conferencia de prensa, luego de recibir su medalla de plata, un día después del oro de Dajomes.

Como Dajomes, Escobar ha sido una figura de la halterofilia ecuatoriana, siendo la única con cinco participaciones en Juegos Olímpicos, y cuenta con tres diplomas Olímpicos, incluido un cuarto puesto en Río 2016.

“Un logro de todas las mujeres”

Santana, la primera mujer dominicana en obtener una medalla Olímpica individual, acredita su logro también a ellas, las halteras que la inspiraron y que abrieron camino.

En una entrevista con Diario Libre, compartió su medalla con ellas: “Siento que esto es un logro no solo mío sino de cada una de las mujeres que ha luchado por traer una medalla Olímpica para la República Dominicana. Esto es un logro para mí y todas las mujeres que luchamos por esto. Gracias a esas mujeres que me abrieron el camino para estar aquí. Me siento feliz de representar este género y me siento muy contenta de estar aquí”.

