La china Shi Tingmao superó a su compañera de equipo Wang Han para proclamarse campeona en el trampolín de 3 metros femenino, lo que supuso la 24ª medalla de oro para China en los Juegos Olímpicos de Tokio el domingo. Wang se adjudicó la plata. Fotos: Cui Meng/GT

silver. Photos: Cui Meng/GT

Shi Tingmao Photo: Cui Meng/GT Shi Tingmao Photo: Cui Meng/GT Shi Tingmao Photo: Cui Meng/GT Second-placed Wang Han (L) congratulates winner Shi Tingmao after she won the women’s 3-meter springboard. Photo: Cui Meng/GT Wang Han Photo: Cui Meng/GT Shi Tingmao Photo: Cui Meng/GT Shi Tingmao(L) Photo: Cui Meng/GT Shi Tingmao(L) and Wang Han Photo: Cui Meng/GT Shi Tingmao Photo: Cui Meng/GT Shi Tingmao Photo: Cui Meng/GT Wang Han Photo: Cui Meng/GT Wang Han Photo: Cui Meng/GT Wang Han Photo: Cui Meng/GT Wang Han Photo: Cui Meng/GT

Confirmado.net / Global Times

