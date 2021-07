- Publicidad Top Ad -

El tenista alemán Alexander Zverev venció hoy por 1-6, 6-3 y 6-1 al serbio Novak Djokovic, número uno mundial, en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El tenista nacido en Hamburgo, de 24 años de edad y número seis en el ranking mundial, se enfrentará en la final al ruso Karén Jachánov, quien se impuso por 6-3 y 6-3 al español Pablo Carreño.

En caso de ganar, obtendría el primer oro para un tenista alemán en categoría individual. Su compatriota Tommy Haas logró la plata hace 21 años, tal y como hizo Angelique Kerber en Río 2016.

Tras un comienzo flojo, Zverev fue mejorando en el partido. Tras perder el primer set en 37 minutos, logró hacerse con el segundo set en 45 minutos, al aprovechar su segunda bola de set. En el tercer y decisivo set, el alemán rompió el servicio al ganador de los tres primeros Grand Slam del año y a partir de ahí fue muy superior e impuso su juego.

- Publicidad Inline Ad -

El sueño del serbio (conseguir el conocido como Golden Slam, ganando los cuatro torneos de Grand Slam y el oro olímpico en un año), se hizo añicos.

Khachanov ganó por doble 6-3 a Carreño Busta

El partido terminó con un doble 6-3 para Khachanov que fue infalible con su servicio, donde solo cedió una oportunidad de break al español, y lo remató con una derecha demoledora. Carreño no tuvo fortuna a ratos, no estuvo tan solvente con su saque y el resto no fue muy preciso.

Con información de Agencia DPA / Marca

Relacionado