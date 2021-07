- Publicidad Top Ad -

Una nueva alerta en contra de la posibilidad de que se privatice el petróleo surge de sectores expertos. Un Frente de Defensa del sector señala que la aprobación del Decreto presidencial pone en marcha el plan de acción que llevará a la privatización de la industria petrolera.

Comunicado de prensa

El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano pone en alerta al país sobre la aprobación del Decreto Ejecutivo 95, el pasado 7 de julio, en el cual expide un plan de acción inmediato para privatizar la industria petrolera ecuatoriana lo cual implicaría trasladar una importante parte de los ingresos petroleros a empresas privadas, especialmente transnacionales. Estas acciones antijurídicas son inconstitucionales por estar expresamente prohibidas por la Constitución de la República y la Ley.

Para burlar la Constitución el gobierno emplea términos rebuscados y confusos para dar la impresión de que no se trata de privatizaciones. Los denominan contratos de participación, delegación a la iniciativa privada o monetizaciones y se llenan la boca de tecnicismos falsos y cuentas alegres. Lo más peligroso de su estrategia es la manera cómo descalifican a las empresas públicas, después de llevarlas a la ruina, para justificar el tan cacareado mito de que “el Estado no puede ser un buen administrador”. Las empresas no se auto administran ni fracasan por sí solas, lo hacen personas con claros objetivos económicos contrarios a los intereses nacionales, para desprestigiarlas y venderlas con el apoyo de sus verdaderos dueños, es decir, del pueblo ecuatoriano.

El cambio de contratos petroleros, bajo este Decreto, costará al Estado pérdidas estimadas en 2.100 millones de dólares anuales. La venta de estaciones de gasolina garantizará el monopolio de la venta de combustibles a empresas privadas lo cual no asegura la disponibilidad de este servicio en todo el territorio nacional. Los costos de operación y producción de los campos petroleros subirán. La liberalización de los precios del combustible genera, hoy por hoy, incremento en los precios internos de los combustibles lo cual genera incremento de los precios globales de los bienes y servicios que circulan en el mercado interno.

El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano tiene propuestas ante las necesidades creadas por la ineptitud del anterior gobierno y quiere proponerle al país estas alternativas. Abrir un gran debate nacional y en la Asamblea Nacional sobre la política petrolera, apegada a la Constitución y las leyes; que Petroecuador funcione como determina la Constitución, con autonomía financiera y administrativa que le permita disponer de recursos para reinvertir en su infraestructura y tecnología; mejorar y modernizar la Refinería de Esmeraldas, que ha caído en abandono económico desde hace 5 años; ampliar la Refinería de Shushufindi; llamar a licitación internacional para construir la Refinería del Pacífico y la nueva Refinería de Monteverde, en Santa Elena, entre otras.

El 28 de junio, se realizó una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, con la participación de amplios sectores sociales y asambleístas de la bancada de UNES y Mireya Pazmiño de la bancada de Pachakutik, en la que se expuso el pensamiento de todos estos sectores sociales y políticos, contrarios al proceso privatizador en marcha.

Existen alternativas para fortalecer el sector petrolero que NO implican la entrega de nuestras empresas a manos privadas. ¡Defendamos lo que es nuestro para asegurar mejores días para nuestro país! ¡No demos oídos a discursos neoliberales engañosos!

Confirmado.net / Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano

