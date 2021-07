- Publicidad Top Ad -

Si algo resulta difícil para la carrera del futbolista es estar tanto tiempo fuera del equipo titular de su club. Lograr constancia y regularidad es un desafío complejo pero también imprescindible. Ir a entrenar cada semana, para luego quedarse sentado en el banquillo el fin de semana, es verdaderamente incómodo. Y, sin lugar a dudas, el golero necesita más que nadie no perder ritmo, y por eso no es común ver la alternancia en ese puesto. El arquero necesita rodaje. Alexander Domínguez, portero de Vélez Sarsfield y de la Selección de Ecuador, se encuentra en esta situación.

El guardameta milita en el fútbol argentino desde 2017, cuando el Monterrey de México lo cedió por primera vez a Colón. A partir de ese momento, Alexander Domínguez comenzó un periodo de cierta irregularidad, en el que no terminaba de afirmarse en una institución, mucho menos como jugador indiscutido.

Luego de unos años de verdadero crecimiento y de engrosar su palmarés con la LDU Quito, lo compró Monterrey. Al año, los Rayados lo prestaron a Colón durante 10 meses, para luego volver a tierra azteca. Ese paso de Alexander Domínguez por el país del sur le alcanzó a Vélez para decidir comprarlo. Para julio de 2018, era parte de su plantilla.

Selección Nacional

Si bien, tuvo un comienzo promisorio en el club argentino la temporada 2018/19, a partir de entonces comenzó, poco a poco, a perder constancia en el arco. Lo curioso es que al mismo tiempo se debatía la titularidad bajo los tres palos de la Selección de Ecuador. El portero ya se había ganado su puesto y lo tenía bien asegurado en la Tricolor.

Alexander Domínguez fue dueño del área en el Mundial 2014, y en las Copas América de 2015, 2016 y 2019. Si bien sobre el final del 2016 y durante todo el 2017 perdió la titularidad, la recuperó en 2018. Pero no del todo.

Aunque con ciertas intermitencias, el nacido futbolísticamente en Esmeraldas SC mantuvo en general la regularidad en la Selección de Ecuador. Por eso es llamativo que sea seleccionado nacional pero que no pueda tener la titularidad en su club.

Las estadísticas coinciden. A medida que fue perdiendo constancia en la portería de Vélez, también lo hizo en la Tri. La alternancia con el banquillo de suplentes de su país sobre el final de 2018 y principios de 2019, terminó marginándolo del 11 inicial por un tiempo. Eso sí, para 2020, Domínguez estaba de vuelta cuidando los tres palos.

Citas importantes

Mientras tanto, en la escuadra argentina, jugaba apenas cuatro partidos para la temporada 19/20, ocho en todo el 2020 y cuatro en la Copa de la Liga 2021. El contraste con todo esto es que en aquellos torneos internacionales importantes con su país, él siempre estaba.

Decíamos previamente: el ex LDU fue miembro de planteles que jugaron competencias importantes. Quizá la instancia más relevante de su carrera haya sido Brasil 2014, donde su equipo no tuvo una mala actuación. De hecho, se despidió de la Copa con un empate nada menos que contra Francia. Los galos no pudieron convertirle un solo gol.

El resto de los partidos de aquel certamen fueron de derrota por dos a uno frente a Suiza, y de victoria por dos a uno contra Honduras. Terminó así con una estadística de tres goles recibidos en tres partidos. Nada mal para el golero.

Alexander Domínguez sabe que su experiencia y edad puede seguir brillando en una gran cantidad de clubes. El rodaje lo necesita, además, para no perder pisada en un combinado nacional que, hasta ahora, lo elige frente al resto.

