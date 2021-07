- Publicidad Top Ad -

Ciertos sectores políticos del Ecuador discuten en la actualidad la convocatoria a una Consulta Popular que entre otras cosas decidan el fin del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y la construcción de un Parlamento bicameral.

El expresidente de la República, Rafael Correa 2007-2017, comentó en el programa Un Café con JJ que el problema no está en la vigencia de las instituciones sino en la falta de probidad política. Por ejemplo se debe mantener la “meritocracia” y no pasar de nuevo a la dedocracia o los amarres políticos.

“Los problemas de la política están en la falta de ética, en el país del pasado que volvió con Moreno cuando aplaudieron un traidor, un fraude democrático que ganó con el programa de la Revolución Ciudadana y nos traicionó, destrozó el estado de derecho, se tomó todas las funciones del estado y puso de moda la falta de ética en la política”, señaló.

Revocatoria del mandato a Vanessa Freire

Hace pocos días la Asambleísta representante de la provincia de Los Ríos, Vanesa Freire, presentó su renuncia irrevocable a la bancada de UNES. Cuestionó que Compromiso Social ya no es el movimiento en el cual se inició, que se habla mucho de su reestructuración ideológica, filosófica, principios, cambio de colores, cambio de logo y cambio de nombre.

Ante ello Correa reiteró que este es otro caso de vanidad y ambición desmedida.

“Hay que acabar con esas prácticas, es un fraude democrático (….) hay que poner un coto a esto por el bien del país, nosotros organizaremos la revocatoria del mandato de esta señora porque Los Ríos no merece tener una representante así, es un fraude democrático lo que ha hecho esta señora..”

Convención política se realizará el 28 de agosto en Montecristi

Correa fue cuestionado sobre los supuestos problemas de participación que existirían dentro de la organización política.

“A la izquierda le encanta autoflagelarse, yo pregunto ..Qué otro partido hace una Convención?.. Estamos haciendo una Convención y por ahí salen que no me invitaron con anticipación, no me enviaron la invitación y van buscando la quinta pata del gato (…..) debemos superar esas vanidades porque hay un bien superior que se llama Ecuador..

”Correa: “Compromiso Social será Revolución Ciudadana Lista 5”; Convención Nacional se realizará el 28 de agosto en Montecristi

Sobre el Municipio de Quito, reiteró que nunca se apoyó a Yunda y que lamentablemente las 3 concejalas se vendieron al mejor postor. “Vamos a estudiar la posibilidad de una revocatoria a las concejalas porque nuestra postura fue no prestarnos a la jugarreta política contra el Alcalde y no participar en la administración de Guarderas..”

Concejal Luis Reina: “Revolución Ciudadana no será parte de la administración del Alcalde Guarderas; No apoyó elección de Vicealcaldesa.

Confirmado.net / Un Café con JJ

