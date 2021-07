- Publicidad Top Ad -

Para qué invertir en el deporte, dijeron, si no hemos ganado nada. Era la partida de defunción para los seis Centros de Alto Rendimiento instalados por la Revolución Ciudadana, con la perversa intención de acabar con el correísmo. A la vuelta de la esquina, nuestros deportistas ganaron áureas preseas en competencias continentales y mundiales. La última, la más alta, la de mayor prestigio del planeta, la medalla de oro de Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿Cómo les quedó el ojo? Clarito dijo el más grande ciclista del mundo, que no recibió la ayuda oficial de nadie, porque no creyeron en él. Y el Ministro del Deporte, cual maleta viajera de tiempos superados, se tuvo que aguantar la franqueza del gran campeón, pues el abandono al deporte fue una decisión de su gobierno, en el prurito por culpar de todo a Correa. Bueno, pero nadie le quita lo turisteado al Ministro de los dos gobiernos.

Decapitaron toda la política de seguridad ciudadana con tal de desmerecer las grandes ejecutorias de la Década Ganada. Con indolencia saturada de odio, eliminaron el Ministerio de Justicia, el del Interior, el Coordinador de Seguridad, la Escuela de Guías Penitenciarios y entregan las llaves de las celdas a los caporales que controlan a sangre y fuego las cárceles del país. En febrero último más de 80 masacrados, decapitados, incinerados, torturados. Cambio de gobierno. ¡Por fin vamos al encuentro!….de otros macabros episodios, con más de 20 ajusticiados en el interior de las cárceles de Guayaquil y Latacunga en los últimos días. En algo cambió la inercia del anterior con una reunión al más alto nivel, para repetir el cansino libreto del culpar de esto también a Correa; eso sí, con una novedad, nombró como titular de SNAI a alguien que ha acreditado ser el más grande odiador a Correa, tanto que aún suena su fatídica amenaza a todo militar que se acerque al correísmo: ¡será fusilado ipso facto! Fascismo puro.

Desde los sarcófagos de las catacumbas de nuestra triste historia, están reciclando a los gestores y beneficiarios del más grande atraco bancario de 1999. Frágil memoria de los electores que por odio fermentado, le confiaron los huevos al zorro… Como si se tratara de una conjura calculada, vuelven a ejercer el poder con la misma ambición por acumular más y más plusvalía. El primer efecto es la partida lamentable de nuestros hermanos y hermanas por el doloroso camino de la migración peligrosa e ilegal, desesperados porque una vez más nos quedamos sin Patria.

Desmantelaron el Vice Ministerio de Movilidad Humana en Azogues, provincia del Cañar, dejando una oficinita para buzón de reclamos. A su tiempo levantamos la voz de protesta en medio de la sordera oficial y la indiferencia comarcana. Alegaron que era una exageración mía. La prensa hace lo suyo, escondiendo la tragedia migratoria que destruye a las familias, a la sociedad y nos niega el derecho a soñar.

Artículo firmado por Juan Cárdenas

