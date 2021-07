- Publicidad Top Ad -

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó sustituir la Organización de los Estados Americanos (OEA), con un organismo que no sea “lacayo de nadie”.

“Es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia”, dijo López Obrador, durante una ceremonia para conmemorar el 238 aniversario del nacimiento del libertador Simón Bolívar.

Hacemos eco de las palabras del hermano, @lopezobrador_, en la idea de sustituir a la @OEA_oficial por otro organismo verdaderamente autónomo, que exprese los equilibrios regionales, respete la autodeterminación de los pueblos y no de cabida a la hegemonía de un solo Estado. pic.twitter.com/lzLrm0msaM — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 25, 2021

“En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto”, expresó en su discurso el presidente de México.

El jefe del Ejecutivo mexicano hizo este planteamiento ante representantes de 33 países de la región de América Latina y el Caribe, reunidos en el Castillo de Chapultepec.

- Publicidad Inline Ad -

“La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades”, dijo.

Correa pidió una transformación o sustitución de la OEA hace 9 años

El pensamiento de López Obrador coincidió con la propuesta que hizo Rafael Correa expresidente de Ecuador 2007-2017 el 4 de junio de 2012 durante la 42 Asamblea General de la OEA celebrada en Cochabamba, Bolivia.

“Históricamente, la OEA ha servido tan solo como instrumento de política internacional de países hegemónicos. Como la llamó alguna vez Fidel Castro, ha servido como “Ministerio de las Colonias”. Mi buen amigo José Miguel Insulsa sabe que estas palabras no son por su administración; de hecho, creo que lo está haciendo muy bien, pero no podemos negar esta historia institucional de la OEA, que incluso debió desaparecer cuando se demostró su ineficacia y el absoluto irrespeto, por ejemplo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, durante la guerra de las Malvinas..”

Eb su discurso Correa dijo que es necesario transformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y tengan la seguridad de que lucharemos para que sus organismos protejan auténticamente los derechos de las y los ciudadanos de nuestra América, sin sucumbir ante intereses, visiones extrañas a su función y presiones de igual naturaleza.

De igual manera, es necesario que todo el Sistema Interamericano representado por la Organización de Estados Americanos esté al nivel de este legendario, vertiginoso cambio de época que está viviendo nuestro continente.

Si no podemos corregir los últimos vestigios de neo liberalismo y neo colonialismo en nuestra América, debemos buscar, nuestros pueblos no nos disculparán si no tomamos decisiones históricas, debemos buscar algo nuevo, mejor, y verdaderamente nuestro.

Lamentablemente, vemos que el Sistema Interamericano no está al nivel de este cambio de época, sin poder dar soluciones, o al menos posturas contundentes y decisivas a problemas tales como: colonias en nuestra América –me refiero a las Islas Malvinas-, o al embargo criminal que sufre ya por medio siglo un país hermano como Cuba, o a cosas tan sencillas como llevar ante la justicia a los responsables del golpe de Estado contra el Presidente Manuel Zelaya.

Confirmado.net

Relacionado