No entiendo. La casi totalidad de países del orbe en el último cónclave de la ONU rechazaron el bloqueo contra Cuba, con el voto en contra de USA e Israel. La resolución planetaria pide el levantamiento de esa arbitrariedad imperialista. Ante tal condena mundial, en vez de levantar el bloqueo que, pese a todo el sufrimiento inferido a la Isla de los Mares Infinitos, no sometió a su pueblo, la potencia ensayó una desesperada ofensiva, con el apoyo y protagonismo de traidores, gusanos y su fuerza mediática; y aprovechando la secuela de la pandemia, pretende una intervención militar disfrazada de ayuda humanitaria, como a Afganistán o Libia, donde arrasaron con todo vestigio de soberanía. Siria no se deja. Cuba resiste. Es la política exterior de sometimiento y saqueo del mayor fabricante de armas y de muerte.

Gana las elecciones el maestro progresista Pedro Castillo en Perú; pero el status quo no lo acepta ni se resigna a perder las canonjías que el fujimorismo le arrebató al pueblo. Siguen las impugnaciones hasta que la autoridad electoral ceda y proclame a la perdedora. Lo esperanzador es que Chile arma la herramienta para construir su Constitución con la esperanza de retomar la senda revolucionaria, trazada a costa de la vida de Salvador Allende. Colombia despertó multitudinariamente, asfixiada por la violación de sus derechos. Se avizora un futuro libre de polvo y paja…

Acá se sintió un leve soplo de esperanza con la sentencia que ratifica la inocencia de Pablo Romero, perseguido político, víctima de Lawfare. Es el que se negó a involucrar al Mashi en el supuesto secuestro a Balda, con el falso testimonio del policía Chicaíza, quien no resistió al peso de su conciencia y declaró que mintió bajo la amenaza del poderoso trujillato. Sin embargo, nadie de la “prensa libre e independiente” ha recogido esta última declaración de su otrora testigo-estrella. Esa misma justicia eleva a los altares a los “angelitos” encontrados con el botín y más evidencias del atraco. ¿Serán fuerza de choque y amenazan con abrir la boca y escupir estiércol con ventilador?

A confesión de parte relevo de prueba. El decreto ejecutivo 122 viola el Art. 422 de la Constitución que prohíbe la celebración de tratados o instrumentos internacionales en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. No hay atenuantes. Tarea para la función fiscalizadora; que también tiene que enjuiciar a una legisladora de la coalición gobernante que públicamente proclamó: “si roben, roben bien compañeros, justifiquen bien, pero no se dejen ver compañeros”. Clara Apología del delito.

Los agricultores están pendientes del cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno luego de la resistencia del 12 de julio. No cuajó la amenaza oficial de cárcel indefinida. Prisión Perpetua. Le contestaron: “¡qué chu…!”

Artículo publicado por Juan Cárdenas

