Las élites de Hong Kong entienden el Partido de forma más objetiva y racional: expertos.

La superestrella del cine de acción de Hong Kong, Jackie Chan, manifestó su deseo de afiliarse al Partido Comunista de China (PCC) en un reciente foro celebrado en Pekín, un comentario que, según los expertos, refleja la comprensión cada vez más objetiva y racional que las élites de Hong Kong tienen del PCC en medio de la reflexión de la ciudad sobre su posición y la búsqueda de su desarrollo futuro.

Chan participó en un simposio celebrado el jueves en Pekín, en el que se invitó a personas conocedoras del cine chino a hablar y compartir sus ideas sobre el discurso de apertura pronunciado por el máximo dirigente chino el 1 de julio, fecha del centenario de la fundación del PCC.

En el acto, Chan, también vicepresidente de la Asociación Cinematográfica de China, no sólo expresó su sentimiento de orgullo por ser chino, sino que también mostró su anhelo por el CPC. “Puedo ver la grandeza del CPC, y cumplirá lo que dice y lo que promete en menos de 100 años, pero sólo en unas décadas”, dijo Chan. Además, comentó que “quiero ser miembro del CPC”.

Como celebridad que participó en la representación teatral Viaje épico, dedicada a celebrar el centenario de la fundación del CPC, Chan dijo que le impresionaron la resistencia y el espíritu del Ejército de la Octava Ruta, la fuerza militar que, bajo el liderazgo del CPC, luchó contra los invasores japoneses durante la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa (1931-45), y se sintió conmovido por la valentía de los soldados.

El discurso de Chan puso de manifiesto el cambio de opinión de las élites de Hong Kong sobre el PCC en los últimos años, según declaró el domingo al Global Times Li Xiaobing, experto en estudios sobre Hong Kong, Macao y Taiwán de la Universidad de Nankai, en Tianjin.

“Los residentes locales de Hong Kong han comenzado a reflexionar sobre la posición y la dirección de desarrollo de la ciudad desde 2017, el 20º aniversario de su regreso a la patria. Algunos incidentes importantes de los últimos años, como la publicación del plan de desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, el ‘movimiento contra el proyecto de ley de extradición’ en 2019, la pandemia del COVID-19, así como las actividades de celebración del centenario del CPC, han mostrado a los hongkoneses cómo las diferentes generaciones de miembros del CPC contribuyeron y se sacrificaron por la revolución y el desarrollo del país”, explicó Li.

El CPC es el diseñador y operador de la aplicación de “un país, dos sistemas”. Sólo cuando los residentes de Hong Kong adquieran una comprensión objetiva y racional del PCC podrán entender el principio de “un país, dos sistemas” de forma objetiva y racional, y determinar claramente su posición futura y la dirección del desarrollo, señaló Li.

Este año ha sido testigo de la primera vez que Hong Kong ha celebrado el aniversario del PCC a gran escala y de forma abierta, gracias a la aplicación de la ley de seguridad nacional para Hong Kong, según observadores de Hong Kong.

Este ambiente histórico y las numerosas actividades de celebración ofrecieron a los residentes de Hong Kong, especialmente a muchos jóvenes, que han carecido de una imagen completa y objetiva de la historia moderna de China, y a aquellos que fueron engañados por los alborotadores radicales para participar en las protestas violentas de 2019, una oportunidad para aprender sobre el sistema del país y el CPC.

Ya sea el gobierno regional de Hong Kong, la sociedad o los individuos, deben corregir su comprensión unilateral, anticuada y errónea del CPC durante las últimas décadas, y remodelar su percepción del Partido y del país, dijo Lau Siu-kai, subdirector de la Asociación China de Estudios de Hong Kong y Macao, en una reciente entrevista exclusiva al Global Times.

Aunque el PCC todavía no se implicará directamente en asuntos concretos de la sociedad hongkonesa, su espíritu se manifestará a través de la Constitución. No hay ninguna razón por la que el CPC no deba ser visto en Hong Kong, ni necesita ocultar su existencia, señaló Lau.

