Pablo Celi pasará a la historia como el gran farsante corrupto que persiguió a centenares de familias inocentes con informes truchos que en muchos casos terminaron en procesos penales, prisión y sentencias en contra de gente inocente. Celi el camaleón de la política actualmente detenido por su presunta participación en caso de delincuencia organizada, en las últimas horas renunció a un cargo que no le pertenecía con una arrogancia propia de un funcionario dedicado a perseguir.

Celi fue el instrumento que tuvo el traidor de Moreno para saciar su sed de venganza y frustración en contra de un movimiento del que se sirvió durante 10 años y al que le persiguió una vez que llegó al poder.

Las atrocidades de Celi perfectamente caben en una larga lista: Caso Secom, Caso Singue, supuesto sobreendeudamiento, aviones presidenciales, inexistente informe del BID, puente que no conduce a ningún lugar, reconstrucción de Manabí, etc, etc, etc,etc.

Celi fue el instrumento de venganza de Moreno; sin Celi, Moreno no hubiese llevado adelante su demencial persecución.

Me la saco d aquí hay enorme ejército creado 2020 🤦‍♂️🤦‍♂️ — Mask !! (@dery_mask) November 13, 2020

Pronto este nefasto sujeto responderá ante la verdadera justicia.



“Y mientras Pablo Celi se empeñaba en acelerar esas auditorías, al mismo tiempo desvanecía glosas a favor de grandes empresas, como Claro por USD 112 millones”. https://t.co/dbrvrGpn4U — Rafael Correa (@MashiRafael) August 10, 2020

¿Eso no fue lo que una junta de “notables”, designada a dedo por el supuesto contralor Celi, dijo que habíamos dejado en deuda hace 4 años?

¿Cómo pudieron engañarnos tanto?

– Sobrendeudamiento.

– Puente hacia ningún lado.

– Inexistente informe BID.

– Etc. https://t.co/uPvC6zQOVN — Rafael Correa (@MashiRafael) January 26, 2021

La imagen corresponde al parque Las Vegas. Zona regenerada y de SEGURIDAD ante futuros sismos. Obra por la que, paradójicamente, estamos denunciados quienes reconstruimos las zonas afectadas. @MashiRafael https://t.co/cfVP6rFGPp — Carlos Bernal (@carlosbernalEc) November 1, 2020

Pese a lo tendencioso del reportaje, queda claro que el Caso SECOM siempre fue un ADEFESIO, otra burda persecución de parte de Celi y Andrés Michelena.

Los “acusados” fueron declarados inocentes por INEXISTENCIA DEL DELITO de… ¡12.000 dólares!

Todo es cuestión de tiempo. pic.twitter.com/A64Sg7JnSn — Rafael Correa (@MashiRafael) November 11, 2020

No podíamos esperar menos de un delincuente. Lo anunciamos y denunciamos en su momento.



El padrino de corruptos será procesado políticamente por la Asamblea, mientras esperamos celeridad de la justicia.



El tiempo nos sigue dando la razón, ¡los corruptos siempre fueron ellos! https://t.co/0Gv8wnOz4W — Ronny Aleaga Santos (@RonnyAleagaS) July 5, 2021

Confirmado.net / redes sociales

