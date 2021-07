- Publicidad Top Ad -

El canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo se refirió a las relaciones que Ecuador mantiene con la República Popular China otros países del mundo. “Ecuador está abierto a iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio con China. ¿por qué no hacerlo con el resto de países del planeta?” Eso es lo que está buscando, señaló a la Agencia SPUTNIK.

—Usted tuvo una entrevista telefónica con el canciller ruso el viernes. ¿Cómo definiría esa comunicación? ¿De qué temas se habló?

—Fue muy productiva. Le soy sincero, fue mucho más larga de lo que yo esperaba. Yo pensé que iba a ser corta y sin embargo fue bastante larga, casi una hora. Fue muy importante para revisar todos los aspectos de la agenda bilateral de Rusia con Ecuador. Pasamos revista de las cuestiones relativas al dialogo político, comercial, a los acuerdos de cooperación y de entendimiento, a ciertas situaciones pendientes que estaban en la agenda, el tema de las vacunas, que era de particular mención para nosotros y que está en la actualidad en las negociaciones entre los dos países. Pasamos revista de la situación global, las posiciones en los organismos multilaterales, ciertas situaciones particulares alrededor del mundo, e inclusive hablamos de fútbol, para que usted vea lo fluida que fue la conversación.

—¿Cómo evalúa el estado actual de las relaciones con Rusia?

—Muy positivas, están muy bien, tenemos un excelente diálogo con el embajador ruso en Quito. Esperamos acreditar lo más pronto posible a nuestro embajador en Moscú. Por la transición de gobierno, eso se ha retrasado un poco. Celebramos que tenemos mucha cordialidad y entendimiento y mucho acercamiento, vamos caminando progresivamente entre los dos países.

—¿En qué estado se encuentra el acuerdo por la vacuna Sputnik V?

—Eso se está negociando. Los términos ya son comerciales, no está a cargo del Ministerio de Exterior. Hay un equipo designado por el presidente de la República que está a cargo del tema. Precisamente en las conversaciones con el canciller Lavrov lo que se pidió fue la aspiración que tenemos que esto pueda ya procederse a una primera entrega, arribo de las vacunas en el mes de septiembre en Ecuador.

—¿Qué acuerdos de cooperación políticos y económicos pretende impulsar con Moscú?

—Nosotros tenemos un entendimiento para diálogo político que por la pandemia no se ha podido desarrollar, pero que nosotros vamos a seguir trabajando y esperamos que se concrete. En estos diálogos esperamos avanzar en todas las líneas de acción que tenemos. Yo quisiera señalar, esto fue mencionado por Lavrov en la reunión, que Ecuador es el tercer país latinoamericano con Rusia, por detrás de Brasil y México. Imagínese cuál es el volumen de intercambio que tiene Ecuador con Rusia, nosotros estamos contentos y hasta cierto punto orgullosos que Ecuador esté en ese nivel de relaciones comerciales con Rusia.

—¿Cómo recibe la noticia de que Rusia prevé una mayor inversión en Ecuador en materia de energía, tecnología nuclear e infraestructura?

—Muy bien, nosotros somos muy receptivos dentro de la política de Lasso. Queremos más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Esto se refleja también a este aspecto: damos la bienvenida a este interés que tiene Rusia por invertir en estos sectores. Transmitiremos en diversas instancias del país este interés y estamos abiertos a concretar acuerdos con Rusia, que son de gran importancia.

—Usted mencionó que el viernes habló con el canciller ruso sobre la situación de algunos lugares en el mundo. ¿Qué países eran?

—Como usted puede comprender, el canciller mencionó a ciertos países en la región. También posiciones dentro del enfoque general en el ámbito multilateral respecto a la actuación que deben tener los países. Nosotros coincidimos en regirnos por los principios que rigen la política exterior ecuatoriana, de soberanía, no injerencia en los estados, de igualdad jurídica de los mismos, obviamente de hacerlo en un plan de absoluto respeto, dignidad, dialogo buscando siempre el mayor entendimiento entre los países.

—¿Tiene previsto Ecuador firmar un nuevo acuerdo con la corporación nuclear rusa Rosatom en reemplazo del que tienen suscrito desde hace 12 años? ¿Qué nuevos temas puede incluir?

—Están en curso las negociaciones. Estamos en conversaciones, la parte ecuatoriana y rusa están llevando a cabo diálogos, y estamos abiertos de llevar a cabo entendimientos que sean necesarios con respecto a esta materia.

Todo lo que tenga que ver con cooperación internacional para nosotros es muy importante. Somos muy receptivos, Ecuador se inscribe en esta política de total apertura que tiene el Gobierno del presidente Lasso.

—¿Pretende Ecuador construir un reactor nuclear de investigación para la medicina y la agricultura en el marco de un proyecto similar al que se está implementando en Bolivia?

—No le podría adelantar una definición concreta sobre eso, nosotros estamos en conversaciones que nos conduzcan con la contraparte rusa e iremos avanzando. Son aspectos técnicos muy concretos que la parte ecuatoriana especializada es la que tiene la última palabra en esta materia. Nosotros lo que hacemos es facilitar el entendimiento, acercamiento, dar los instrumentos para que se den las comunicaciones entre las partes, acompañar este proceso, pero, claro, la última palabra la tiene las instancias técnicas competentes de este país.

—¿A Ecuador le gustaría que Rusia participara en la construcción de sus ferrocarriles?

—Si son ofertas que son convenientes para el país, por supuesto que sí. ¿Por qué no podríamos pensar en aquello? Es uno de los aspectos que quisiéramos fortalecer el sistema ferroviario, el presidente tiene algunas ideas, pero habría que ver cómo los distintos actores internacionales reaccionan a ello. Todavía hay anuncios incipientes en esta materia y hay que ver cómo se van afinando los detalles.

—Hace casi una década Ecuador firmó un memorándum de entendimiento con Gazprom para que la empresa realice exploración ‘off shore’ de gas natural en el golfo de Guayaquil, pero no hubo avances, ¿Ecuador podría retomar ese acuerdo?

—Le soy honesto, no tengo un dato preciso sobre este asunto. A partir de su pregunta yo me voy a informar debidamente del tema. Pero no tengo a mano una respuesta precisa.

—¿Se está analizando la posibilidad de realizar una visita a Rusia o que autoridades rusas vengan a Ecuador?

—Sí, efectivamente eso quedó latente en la conversación con Lavrov. Fue muy claro el anuncio del canciller Lavrov para visitar Rusia. Igualmente lo hice yo para una visita recíproca. Le manifesté el interés del presidente Lasso de tener un acercamiento personal y directo con el presidente Putin y que estaremos listos para este acercamiento con las mejores voluntades y siempre con un espíritu abierto para llegar a emprendimientos que sean mutuamente beneficiosos para ambas partes.

—¿Entonces el presidente ecuatoriano podría ir a Rusia para reunirse con Putin?

—Sí, claro, si se llega a concretar, con todo gusto el presidente Lasso tiene la mejor disponibilidad para ello. Por el momento esperamos que el presidente pueda comunicarse con Putin. Ojala esto se pueda concretar y por qué no a futuro pensar en una visita oficial

—¿Podría Ecuador impulsar la cooperación técnico militar con Rusia?

—Hay conversaciones. Este es un eje que fue mencionado concretamente en la conversación con Lavrov, estos son diálogos que se mantienen a nivel del Ministerio de Defensa, ya hay una línea de cooperación en esa materia y Ecuador está dispuesto a conversar. Yo me comprometí con el canciller Lavrov a trasladar el ofrecimiento que hizo durante la conversación a mi par, el ministro de Defensa para que tome los contactos necesarios y lo haga con la embajador de aquí en Quito.

—¿Quiere Ecuador conocer la experiencia de Rusia en la extracción, refinado y transporte de petróleo?, ¿ya está negociando el tema con empresas rusas?

—Yo no conozco directamente, le soy sincero. Pero obviamente como nosotros estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de inversión y cooperación que se quiera realizar. Ecuador quiere buscar lo que sea más beneficioso para los intereses nacionales, eso es lo que nos orienta. Para ello nos sentaremos a conversar con todas las contrapartes que existan en la comunidad internacional.

—¿Cuáles son las aspiraciones de Ecuador en su relación con EEUU? ¿Y con China?

—¿Cuál será la política de su Gobierno con respecto al caso Assange?

—Nosotros no tenemos ya una situación. Ha sido ya ventilado cuando él abandonó la embajada, por lo que ya se terminó cualquier relación con el señor Assange. Lo que entiendo es que está bajo procedimientos de la jurisdicción británica, pero eso escapa totalmente de la participación de Ecuador.

—¿Cómo analiza la situación electoral en Perú?

—Somos respetuosos. Es un proceso democrático que se dio en el país. Para nosotros es muy importante esa relación. Ocupa un lugar de privilegio en la agenda. Queremos trabajar, conversar y cooperar con el Gobierno que sea electo democráticamente por el pueblo peruano. La vecindad con Perú es extremadamente importante y nosotros aspiramos y confiamos en mantener ese mismo nivel de relaciones con el Gobierno peruano.

—¿Qué detalles puede dar del plan anunciado por el presidente Lasso para la regularización de inmigrantes venezolanos?

—Es una propuesta que ha hecho el presidente Lasso con una motivación humanitaria y de mucha solidaridad que partió de él de manera espontánea y que la ha anunciado como una política de Estado. Hemos tenido una reunión con él, hay una hoja de ruta, hay lineamientos básicos que vamos a seguir, estamos trabajando ya con los otros actores y vamos a diseñar las distintas fases de esta regularización. Pasa por distintos ajustes normativos reglamentarios con el sistema legal vigente.

Por otro lado, en este tema no es únicamente el factor de regularización, sino que detrás de esto hay un propósito inclusivo y que tenga en cuenta a las comunidades de acogida, esperamos que en esa línea se trabaje concretamente.

—¿Qué opina sobre estas posibles instancias de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición y del anuncio de EEUU y la UE de que podrían levantar las sanciones?

—Nosotros acompañeramos cualquier propuesta o proceso que se plantee en un esquema de respeto a las instituciones democráticas, a los derechos humanos, que conduzcan a unas elecciones transparentes y limpias en el país hermano y que hacemos votos que se llegue a una situación en la que prevalezca el dialogo, la solución pacífica y que la comunidad internacional acompañe ese proceso.

—¿Confía en que el Gobierno de Venezuela celebre elecciones transparentes?

—Sí, esa es la apuesta que nosotros hacemos. Ese es un deber de la comunidad internacional y acompañar aquel proceso y velar por aquello que se produzca. Ese debe ser el afán de todos. Estos procesos no son fáciles, puede tomar tiempo.

—¿En qué estado se encuentran las negociaciones para un acuerdo comercial con México?

—Ese es otro de los aspectos prioritarios de nuestra agenda internacional. Hemos trabajando en ello desde el día uno que asumimos el cargo. El acuerdo con México es clave para que Ecuador se incorpore a la Alianza del Pacífico. En eso estamos abocados. El equipo técnico, liderado por el Ministerio de Comercio Exterior está trabajando en ello. Esperamos ir sorteando los pequeños impases que existen en todo proceso de negociación y llegar a concretar el acuerdo lo más pronto posible. Nosotros tenemos prevista la reunión de la CELAC de julio y como ocasión de esa reunión, nos reuniremos con el canciller Ebrard y esperamos avanzar en esta materia. Será uno de los temas primordiales.

—¿El acuerdo se podría alcanzar este año?

—Sí, nosotros esperamos que el acuerdo salga lo más pronto posible. No solo este acuerdo, sino que el entendimiento para poder ingresar como miembros plenos de la Alianza del Pacífico.

—¿Cómo visualiza la relación de Ecuador con el resto de la región con un escenario de regreso a la preponderancia de Gobiernos de izquierda? ¿Qué posición tomaría Ecuador ante, por ejemplo, una iniciativa similar a lo que fue la Unasur?

—El Gobierno de Lasso tiene su propia identidad, personalidad y actuaremos en consecuencia con aquellos pilares y principios que inspiran la propuesta política del presidente. Nosotros estamos abiertos a todo proceso integracionista. Esa es una apuesta de Ecuador en la región. Estamos atentos a la evolución regional y quizás, por qué no, se produzca una racionalización de todos estos procesos múltiples que existen en la región para ir llegando a un mejor entendimiento entre los países.

—¿Entonces Ecuador no se cerraría una propuesta como la Unasur a pesar de que tenga detrás a Gobiernos de izquierda?

—Sí. A mí me parece que los organismos internacionales no deben tener necesariamente una ideología. Porque si se trata de eso, se tendría que unir a un esquema en donde haya determinado eje ideológico. A mi parece que los organismos internacionales deben trascender a ellos e ir con propuestas que abarquen a todos los países. En el caso de Unasur, no lo digo yo, muchos teóricos mencionaron que una de las carencias que tuvo fue la excesiva ideologización que tuvo. Eso habría que discutirlo y verlo, pero por principio, nosotros estamos listos a entrar a diálogos y entendimientos en esquemas en los que la participación del Estado, con su personalidad, sea en igualdad con respecto a otros países.

—¿Qué otro objetivo persigue su administración?

—Ecuador está abierto a iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio con China. ¿por qué no hacerlo con el resto de países del planeta? Eso es lo que está buscando.

Otro tema, es la atención a nuestros migrantes en el exterior.

Nosotros también hacemos una apuesta para tener una presencia regional dentro del escenario en el que hay una cierta tendencia en la región por un posicionamiento diferente al que ha existido en los últimos años, frente a esto, Ecuador espera reflejar la posición que tiene en términos de absoluto respeto, dignidad y de cooperación. Será una postura siempre constructiva y en búsqueda a lo que más sirva a los intereses ecuatorianos y teniendo sensibilidad frente a lo que se busca en la región.

Agencia SPUTNIK

