- Publicidad Top Ad -

Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador 2007-2017 tiene un nuevo desafío, luchará para que la verdad sea declarada como derecho humano en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas. En diálogo que mantuvo con Xavier Lasso de KolectiVoz, señaló que sin una información verdadera no hay democracia.

“El derecho a la verdad debe ser un derecho humano y ese derecho a la verdad significa un derecho a la información real, porque cuando no hay esa verdad, cuando no hay esa información, desaparece la democracia. La democracia la puedes definir como la opinión pública informada, la opinión pública desinformada es un desastre y la democracia no funciona.

Para tomar decisiones necesitas tener una buena información, nunca vamos a salir del subdesarrollo porque en lugar de información tenemos manipulación y no tomamos adecuadas decisiones. Para que haya democracia se requiere de elecciones libres, un pre requisito para la libertad es la verdad no puede haber libertad en la mentira, no puede haber libertad con manipulación porque eres esclavo”. No por cualquier cosa el Evangelio dice .. “Solo la verdad or hará libres”.

Correa agregó que “la verdad precede a la libertad pero sino tienen verdad, no tienes elecciones libres te están manipulando, eres esclavo de lo que dicen los medios de comunicación, has sido engañado, has sido inducido. No hay que soslayar la importancia de la verdad y de la información y eso debe ser un derecho humano el derecho a la verdad.

- Publicidad Inline Ad -

Esa ha sido, esa va a ser una de mis luchas ahora y en los próximos años. Yo quiero promover la verdad como derecho humano, no está ni en la Carta de las Naciones Unidas ni en la Carta Interamericana. Voy a iniciar una campaña y dedicaré los años que sean necesarios para que se incorpore como derecho humano el derecho a la verdad”.

“Sin verdad no tendremos ni democracia, ni libertad, ni desarrollo”, insistió.

Confirmado.net / KolectiVoz

Relacionado