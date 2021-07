- Publicidad Top Ad -

En los días 14 y 15 de junio se llevó a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la audiencia pública del caso denominado “Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador”, donde cada una de las partes expusieron sus versiones sobre el caso que conmocionó al país por la publicación del artículo “No a las mentiras”. La Corte IDH emitirá una resolución final en 2 meses, con base en lo expuesto por los querellantes, la defensa del Estado y los peritos, entre otros.

La defensa del Estado ecuatoriano está a cargo de la Procuraduría General del Estado, entidad que debe velar por los intereses de todos los ecuatorianos, sin embargo en este caso -seguramente por tratarse de Correa- lo que hizo fue allanarse a la acusación de El Universo en perjuicio del mismo Estado.

María Fernanda Álvarez, en representación de la Procuraduría de Ecuador, admitió y reconoció “la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación del derecho a la libertad de expresión y pensamiento a las garantías judiciales, a la protección judicial y principio de legalidad en perjuicio de Emilio Palacio y los señores Pérez”.

Álvarez fue mas allá y señaló que a la luz de los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos, “el Estado reconoce que en el presente caso, la sanción penal y la indemnización civil resultaron desproporcionadas e innecesarias. De igual forma, reconoció que lo desproporcionado de la pena impuesta tiene la capacidad de producir un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión, en perjuicio no solo de las presuntas víctimas de este caso, sino de todos los periodistas, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, con lo cual se configura la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, agregó la funcionaria de la Procuraduría ecuatoriana.

En contexto – El tercermundismo y doble rasero de la CIDH

En el contexto del 30S cuando se intentó acabar con la vida del presidente Correa, el entonces editor de opinión de diario El Universo, Emilio Palacio en su artículo "No a las mentiras" afirmó entre otras cosas que "El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben".

En el contexto del 30S cuando se intentó acabar con la vida del presidente Correa, el entonces editor de opinión de diario El Universo, Emilio Palacio en su artículo “No a las mentiras” afirmó entre otras cosas que “El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”.

Ante estas acusaciones, Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador (2007-2017) presentó una querella en contra del diario El Universo, sus directivos y el entonces editor de opinión, Emilio Palacio por el delito de injurias calumniosas, basado en un artículo de opinión “No a las mentiras” . La justicia en todas sus instancias falló a favor del querellante y se impuso una pena de prisión de tres años para cada uno de los querellados, así como el pago total de 40 millones de dólares como indemnización. Al final Correa les perdonó y ordenó que no se les cobre la multa ni tampoco qué vayan presos.

El doble rasero y tercermundismo

Si a un presidente de Ecuador, le acusan “por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”, y la justicia determinó que el medio debía pagar una indemnización de 40 millones de dólares, para la CIDH el monto total de esa reparación civil “por sí mismo constituía una sanción desproporcionada”.

Este pronunciamiento de la CIDH no guarda relación con un hecho ocurrido hace poco en Estados Unidos, cuando las cadenas CNN, NBC y el Washingon Post dieron pábulo a una campaña de difamación en contra del joven Nick Sandmann a quien señalaron su condición de católico y le presentaron como un vulgar racista.

Los abogados de Sandmann presentaron una demanda de 275 millones de dólares contra la CNN en marzo del año pasado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky. También fueron demandados la NBC y Washingon Post.

La CNN aceptó un acuerdo por el que indemnizará al joven Nick Sandmann, tras acusarle falsamente de racismo y de burlarse de un indígena norteamericano en el contexto de la manifestación provida celebrada en Washington del año pasado, en este caso no se conoce pronunciamiento alguno de la CIDH porque Estados Unidos no reconoce a la CIDH ni a la Corte IDH.

Hay doble rasero en estos acontecimientos señalados. La demanda que presentó Correa contra El Universo por 40 millones de dólares es despropocinada para la CIDH; en cambio parecería normal la demanda del joven norteamericano Nick Sandmann contra la CNN por 275 millones de dólares por haber sido señalado en su condición de católico y presentado como un vulgar racista.

El tercermundismo se manifiesta en estos hechos. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la demanda que los directivos de EL UNIVERSO, Carlos, César y Nicolás Pérez, y de Emilio Palacio, exeditor de Opinión, plantearon contra el Estado ecuatoriano cumplió con los requisitos formales y es lo suficientemente seria y grave; la CNN no recurre a la instancia de la CIDH y por ende tampoco ante la Corte IDH simplemente porque Estados Unidos no reconoce la Corte, ya no que ha suscrito el Pacto de San José, ni ningún instrumento interamericano de DDHH.

Justicia falló a favor del querellante

El juez de primera instancia falló a favor del querellante en contra del diario imponiendo una pena de tres años de prisión para cada uno de los querellados, así como el pago total de 40 millones de dólares como indemnización. El tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia. El recurso de casación fue rechazado por la Corte Nacional de Justicia que confirmó la sentencia. Finalmente Correa les perdonó y ordenó que no se les cobre la multa ni tampoco qué vayan presos.

El entonces Jefe de Estado, Rafael Correa aseguró que se han alcanzado los objetivos planteados. “Desde el día que terminamos la casación, se evidenció que el objetivo no era meter preso a nadie, no queríamos un solo centavo. Los objetivos fueron demostrar que El Universo mintió y se ha ratificado que debe haber responsabilidad ulterior por esa mentira; no solo se debía acusar al instrumento, al irresponsable que no tenía nada que perder, sino a aquellos que lo utilizaron para insultar. El objetivo era demostrar que la Empresa atrás de la cual se generan estos hechos era responsable, no penalmente pero sino por daños y perjuicios y otro objetivo que la ciudadanía le pierda el medio a este poder que se creyó omnímodo e invencible. Le hemos demostrado al Ecuador, Latinoamérica y el mundo entero que se lo puede enfrentar exitosamente” dijo anoche, en rueda de prensa.

Confirmado.net / Editorial

